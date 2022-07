¿Cómo afectan las restricciones de importaciones a los negocios locales?

Luego de la decisión del Gobierno nacional de restringir algunas importaciones con el fin de frenar la pérdida de reservas en dólares del Banco Central, algunos negocios locales han sufrido la disminución de insumos claves para la producción. ¿Cómo se ve esto reflejado en nuestra ciudad?

Fernanda Bigliardi, es la dueña del tostadero Bigliardi, el cual hace 80 años se dedica a comprar café crudo de distintos países, entre los que se destacan Colombia y Brasil, para tostarlo en Bahía Blanca y comercializarlo a cafeterías y venderlo al público general.

Por ello, Bigliardi comentó que «hace cuatro meses no puedo comprar el café de Colombia. Trabajo con dos importadores, uno de Brasil y otro de Colombia y de especialidad. Ayer les pedí el listado y me mandó 5 renglones de café que podía elegir, a precios muy caros. Preferimos bajar el stock y no subir los precios«.

Es por este problema que tomaron la decisión de dejar de venderle café a los minoristas a partir de mañana, y centrarse únicamente en las cafeterías. Y aún así, reveló que «le pedimos a los locales que bajen el consumo, que no hagan delivery y prioricen a la gente en la mesa. Si sacan promociones que sean sin café. Pensando en dos meses de acá en adelante a las cafeterías llego a abastecerles«.

«Me quedo con los clientes chicos y no puedo seguir creciendo. Mantengo el compromiso con las cafeterías y me quedo ahí. Me quedan bolsas para dos meses. Nunca pasamos por esto» Fernanda Bigliardi.

Un rubro distinto es el que lleva adelante Sebastián Querezeta, integrante del Grupo Deck, el cual se dedica a la venta de materiales para la construcción. Allí trabajan con materiales tanto nacionales como importados, por lo que se han visto impactados por esta restricción.

Querezeta explicó que «tenemos muchos productos importados, algunos de los que llegan con una suba importantísima. Todo lo que es cerámico es importado. Hay cosas que no entran y las que si, lo hacen a precios desorbitantes«.

A su vez, puntualizó al marcar que «algunos porcelanatos duplicaron su precio. Otros productos como cemento, ladrillos y cal son nacionales y no hay tanto inconveniente, pero la fluidez no es tanta. Todo el año se noto esta situación«.