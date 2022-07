Ismael Bermúdez, economista

El país se encuentra atravesando un momento de inestabilidad económica marcado, entre otros, por dos factores como son una galopante inflación, que alcanza un 60% interanual según INDEC, y una reciente suba del dólar blue, llegando a los $238. Por esto es que analizamos la coyuntura nacional junto con el economista y periodista Ismael Bermúdez.

En primer lugar colocó la lupa en la decisión del Gobierno nacional de restringir ciertas importaciones, y marcó que «con ese recorte, el Banco Central pudo ir comprando dólares para las reservas. Eso explica el retroceso del dólar blue ayer. Con esta reconstrucción de reservas es probable que se frene la suba del dólar«.

Aún así, esto dista de ser una situación ideal, ya que la medida «afecta la actividad económica y eso tiene un costo para el país. En las próximas semanas ese nivel de actividad no será el mismo, muchas fábricas no han podido cumplir con sus actividades por falta de insumos. Eso puede afectar las exportaciones, la principal entrada de dólares«.

En ese sentido, el economista destacó que la guerra entre Rusia y Ucrania desató otro problema que tiene que ver con «la energía, que Argentina importa. A medida que lo haga, y con la suba de precios internacional, hoy se duplicó el costo de la energía y los fletes. Todos estos factores golpean duramente en una situación ya comprometida. Esto agrega más combustible al fuego de la inflación. No podemos analizar la situación Argentina al marco del contexto internacional que es totalmente adverso».

Sobre este punto Bermúdez profundizó al marcar que «las represalias de la guerra están afectando a todo el mundo, pero a nosotros nos pega peor porque ya estábamos con una inflación fuerte; esto nos agrega unos 15 puntos. Ya antes de la guerra estábamos en 50%, y ahora quizás nos vamos al 70/80%».

Por último, detalló como ambos factores determinan que hoy «es récord la cantidad de billetes que tienen los argentinos debajo del colchón, en cuentas de seguridad o en depósitos del extranjero, es casi la misma cantidad que la deuda pública. Somos de los países con mayor ahorro en dólares. Es muy probable que si hacemos una encuesta, cualquier persona tiene desconfianza del peso, y termina siendo el dólar el ahorro probable».