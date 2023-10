Álvaro Díaz, candidato a primer concejal por Unión por la Patria

A pocos días de los comicios, Álvaro Díaz, primer candidato a concejal de Unión por la Patria, habló con Radio Urbana sobre lo que se juega en estas elecciones. «Hay dos modelos en pugna. Pocas veces se puso tan arriba de la mesa dos miradas con respecto al futuro. Esas dos miradas se tensionan una con la otra, de manera permanente. Se pone en juego un modelo de Estado de Bienestar, con aciertos y fallas. Es un modelo que nos hace sentir orgullosos. Hay otro que es un modelo político basado en dolarizar la economía y empeorar la situación actual. El domingo vamos a tener que decidir cuál es el modelo institucional de Argentina que queremos».

Federico Susbielles tiene capacidad de decidir y marcar el rumbo para la transformación que la ciudad necesita

En términos locales, Díaz consideró que «Bahía está atravesando una crisis particular, es diferente a la nacional. La ciudad no resiste más esta inercia negativa. No veo una Bahía que se esté desarrollando. Gay dijo que iba a haber un shock de asfalto y tenemos el 55% de las calles de tierra. Tenemos el presupuesto más bajo en términos sociales. Cuando al país le fue bien, Bahía no creció».

El candidato a concejal se refirió a la conducción de Federico Susbielles, quien encabeza la lista de Unión por la Patria en la ciudad. «Tener a Federico de candidato es todo. En una situación tan endeble, es importante tener una persona con la preparación que tiene él Tiene capacidad de gestión y de articular políticamente con organismos provinciales y nacionales. Conoce muy bien las luchas que hay que dar. En todos los organismos donde estuvo, nunca calentó la silla. Tiene capacidad de transformación y marcar el rumbo. Fede propone un proyecto político claro y sólido. Fue trabajado con distintas patas de la sociedad civil y diferentes sectores políticos».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: