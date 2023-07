Walter Larrea, titular regional de ANSES

Continúa en un importante ritmo la inscripción a la línea de créditos de hasta $400.000 para jubilados y pensionados, subsidiada por la ANSES. Walter Larrea, titular regional del organismo, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «hemos trabajado mucho en esta semana para otorgar créditos. Es la tercera semana en la que estamos trabajando sobre esta línea de préstamos, atendimos los dos últimos sábados porque los pedidos de turnos son incesantes. Es una gran oportunidad para acceder a un crédito con tasas que no existen, son muy convenientes. Se ha visto gente interesada no solo en Bahía Blanca sino que también en toda la región».

En ese sentido, agregó que «la demanda ha sido enorme, los turnos los estamos dando para septiembre. Los trabajadores y trabajadoras han demostrado un compromiso y una voluntad extraordinaria para beneficiar a la gente. Esto tiene un cuello de botella operativo humano, no podemos atender a todo el mundo al mismo tiempo».

«Los créditos se otorgan cinco días después de la firma. La persona viene, manifiesta su voluntad para pagar el préstamo, elige la cantidad de cuotas para devolverlo, se acuerda el monto, y se acredita. Es un trámite muy sencillo» Walter Larrea.

💙 100 MIL NUEVAS JUBILADAS Y JUBILADOS 👉🏻 Con el Plan de Pago de Deuda Previsional ya son más de 100 mil argentinas y argentinos que pudieron acceder al derecho a jubilarse 🇦🇷 pic.twitter.com/VsiNTOCxZ5 — ANSES (@ansesgob) July 18, 2023

En líneas generales, ¿en qué se utilizan los créditos? El funcionario explicó que «mucha gente está en situaciones socioeconómicas difíciles, pero mayoritariamente la gente está tomando préstamos para hacer refacciones en la casa, comprar algún electrodoméstico que haga falta. No digo que no haya contingencias, pero en general la gente no está sacando créditos para comprar remedios. Esto corresponde a un acompañamiento del Estado para que las y los jubilados y pensionados puedan darse un gustito«.

Por último, Larrea se refirió a la eliminación del trámite de fe de vida, suprimido recientemente: «Había determinados bancos públicos donde ya se había dejado de exigir la fe de vida. Hoy la ley elimina este requisito. Habiendo tantas posibilidades de cruzar datos de manera digital, resultaba una molestia para las y los jubilados y pensionados tener que realizar el trámite presencialmente».