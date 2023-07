Walter Larrea, titular regional de ANSES

A seis meses de la sanción de la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional, 1.944 personas en la ciudad de Bahía Blanca han obtenido el derecho a su jubilación gracias a esta medida a pesar de, por distintos motivos, no contar con la totalidad de los 30 años de aportes necesarios para hacerlo.

Walter Larrea es el titular regional de ANSES, y comunicó que «son números muy importantes. En Bahía Blanca la inversión total de nuestro organismo, contando todos los distintos programas, alcanza los $9.184 millones. En concepto de asignaciones familiares son $475 millones; $14,5 millones de fondo de desempleo; $93 millones en becas Progresar; $4,5 millones en complemento de leche y $203 en Asignación Universal por Hijo, entre otras. La inversión en políticas sociales requieren de la activa participación del Estado. Se debe reafirmar la importancia económica de este tipo de políticas«.

El funcionario reflexionó que esta inversión económica «tiene un alcance más amplio que únicamente el reconocimiento de los derechos, es un efecto dinamizador en la economía de la ciudad. La gente, a través de las distintas prestaciones, circula y va a parar al almacén del barrio, a la librería, etc. Es importante tomar dimensión de eso, me reconforta saber que casi 2.000 personas comenzaron su tramite a partir de la sanción de esta ley».

«De no haberse sancionado la ley, se hubiera obturado la posibilidad de que la gente se jubile. Si no existiese, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no podrían jubilarse» Walter Larrea.

El abogado aseguró a su vez que «la persona que cobra la mínima tampoco le alcanza y tiene razón, pero tenemos la obligación moral de mirar al conjunto y decir que, en un momento de profunda dificultad, este Estado rasca la olla y dispone inversiones que me causan asombro. La solución de fondo para alcanzar un reconocimiento de derechos para quienes alcanzan la edad jubilatoria es que en el mercado laboral argentino deje de existir en este grado de incumplimiento e informalidad con las cargas y los aportes a la seguridad social. Entendemos que las moratorias son paliativos sin los cuales de otro modo la gente no podría jubilarse, no son menores. El Estado tiene la obligación de auxiliar a las personas que trabajaron toda su vida».

Por último, Larrea se refirió a la eliminación del trámite de la ‘Fe de Vida’ esta semana: «Parecía una cosa de otro siglo que la gente tenga que ir hasta el banco para demostrar que seguía con vida. ANSES junto con algunos bancos ya lo venía implementando, y ahora finalmente este requisito se elimina. Tanto ANSES como los bancos tienen que tener control para que en casos de fallecimientos de persona los datos no se crucen, pero en la época actual esas medidas tienen que ver con otros métodos».