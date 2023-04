ANSES comunicó que ya comenzaron su trámite 400 bahienses y 1.100 personas en la región para acceder a la moratoria a través de la Ley de Pago de Deuda Previsional, aprobada hace dos meses. Pueden acceder a la misma mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no posean los 30 años de aportes requeridos, quienes podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive. El monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30% del haber mínimo vigente. Quienes no hayan iniciado el trámite pueden hacerlo a través de este enlace.

Walter Larrea, titular regional de ANSES, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «hemos tenido un importante numero de solicitudes e inscripciones en el plan que prevé esta ley. La gente puede cancelar y regularizar los años de aportes que les faltan mediante el descuento de la cuota del beneficio. En Bahía Blanca hay 400 personas que iniciaron su trámite, esto arrancó el mes de abril y viene a un ritmo sostenido. Son 1.100 a nivel regional y 50.000 a nivel nacional, lo que nos parece muy bueno. Es un derecho que asiste a muchísima gente que de otro modo no podría alcanzar una jubilación después de haber trabajado toda una vida».

«La ANSES no está regalando jubilaciones, como a veces dicen con mala intención. Lo que hace es posibilitarle a las personas que regularicen su deuda, con el esfuerzo que eso demanda. Y no es solamente el cobro, sino que la persona obtiene el beneficio de la obra social de PAMI. Son varias las aristas que tiene el programa en cuanto al reconocimiento de los derechos» Walter Larrea.

🔗 Para conocer más sobre el Plan de Pago o sacar un turno ingresá en https://t.co/DjtvJvGu7q#TuEsfuerzoCuenta #ANSES — ANSES (@ansesgob) April 26, 2023

Más allá de los trámites iniciados en los últimos días, el funcionario detalló que «las inscripciones siguen abiertas, la ley prevé un plazo de dos años con posibilidad de prórroga. Aquellas personas que cumplan los requisitos pueden utilizar todo ese tiempo para llegar al reconocimiento de este derecho. El trámite es muy sencillo, solo necesitan venir con documentación personal. Es un trámite corto de 30 minutos, y la persona se va con el proceso de carga hecho. En un mes y medio la persona puede empezar con el cobro».

¿Cómo viene la inscripción en las oficinas de ANSES? «En líneas generales, los trámites vienen sin demasiada complejidad, pero en algunos casos tenemos que evaluarla puntualmente. Invitamos a las personas a sacar los turnos y acercarse a las oficinas (Brown 180 y Av. Colón 279). Estamos trabajando a contraturno, también fines de semana. A eso le sumamos operativos itinerantes en los distintos lugares de la zona».

En cuanto a la logística que esto representa para el organismo, y sobre la cantidad de personas inscriptas hasta el momento, Larrea explicó que «tiene que ver con la estructura orgánica de la ANSES. Si en los primeros días aparecen mil personas no las podes atender, es muy normal que esto se vaya graduando por un sistema de turnos para que la gente no supere la capacidad operativa del organismo. Tenemos un área de inicio de trámites previsionales, y se manejan con turnos para que se pueda atender de forma organizada».