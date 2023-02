En este momento se están llevando adelante en el Congreso de la Nación las sesiones extraordinarias, en las que el Presidente Alberto Fernández incluyó el tratamiento de 27 proyectos. Entre ellos se destacan el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del Procurador General de la Nación, la aprobación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la creación de nuevas universidades nacionales, la sanción de la ley de tolerancia cero al volante, y la ley de pago de la deuda previsional.

Este último proyecto permitiría que aproximadamente 800.000 personas en edad jubilatoria puedan normalizar a través del pago de cuotas su situación de aportes, consiguiendo así su jubilación. De ellos, cerca de 4.000 son bahienses. Por este tema, Walter Larrea, titular de ANSES en la Sexta Sección explicó en comunicación con Radio Urbana que «las personas mayores que han podido acceder al beneficio alcanza al 90% de quienes estaban en condiciones de hacerlo. Hay que tener en cuenta que quienes no logran concretar el esquema de años de aporte, es en muchos casos porque sus empleadores no se los han reconocido. Esto pasa principalmente con mujeres que se desempeñaron en el trabajo doméstico informal«.

En cuanto al debate del proyecto en Diputados, el funcionario opinó que «es importante la posibilidad de debatir la ley y aprobarla, pero no contamos con la oposición. Y no se trata de que deciden levantar la mano y votar negativamente; es porque los legisladores no van a sentarse a la banca. En ese caso, el Poder Ejecutivo debería apelar al Decreto de Necesidad y Urgencia«.

Por último, Larrea se refirió a su nuevo rol como encargado de la articulación de ANSES en la región: «Vamos a tener a cargo la coordinación de todas las Unidades de Atención Integral (UDAI) desde Tres Arroyos hasta Patagones. Será un desafío interesante y complejo. Va a ser misión nuestra acercar políticas de seguridad social. Nos acercaremos a sociedades de fomento, clubes de barrios y escuelas».