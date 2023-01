Marcelo Casaretto, diputado nacional por el Frente de Todos

Esta semana comenzaron las sesiones extraordinarias para el período 2023 en el Congreso Nacional. En total, son 27 los proyectos incluidos por el Presidente Alberto Fernández en la agenda legislativa, entre los que se destacan el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del Procurador General de la Nación, la aprobación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la creación de nuevas universidades nacionales y la sanción de la ley de tolerancia cero al volante.

Sobre ello habló en comunicación con Radio Urbana el diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto. Se refirió al pedido de juicio político, proceso que inició el día de ayer. Afirmó que «necesitamos una Justicia independiente, y Juntos por el Cambio cree que debe ser independiente al Peronismo. Esta Corte Suprema protege los intereses de los poderosos«.

✅Sesiones EXTRAORDINARIAS. El Presidente Alberto Fernández convocó desde HOY con 27 proyectos. Mañana estaré en Buenos Aires para coordinar en el bloque FDT la convocatoria a Comisiones, como Pte de Industria y como Secr en Presupuesto. Esperemos que la oposición de quórum. pic.twitter.com/uvr5HXRzhg — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) January 23, 2023

¿Hay posibilidades reales de que se lleve adelante el juicio político, teniendo en cuenta que se necesitan dos tercios de votos afirmativos? El diputado afirmó que «todo el mundo quiere ver el final de la película antes de que empiece. Tenemos los votos suficientes para plantear el debate, aprobar el dictamen de comisión y tratarlo en el recinto. En 2003, Néstor Kirchner tampoco tenía números suficientes en los meses previos. Hay que analizar el desempeño de los jueces y ver sus conductas».

Juntos por el Cambio no solo anunció su rechazo al pedido de juicio político, sino que además adelantó que, de tratarse, no acompañará ninguno de los otros 26 proyectos incluidos. Casaretto opinó que «la postura de JxC parece infantil. Ayer se trató el juicio político pero mañana se puede tratar otro tema. Parece infantil decir que si se toca a sus 4 jueces no se trata ningún otro tema».