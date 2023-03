Luego del acuerdo paritario alcanzado con las y los docentes bonaerenses, que representó un 43,5% de aumento en los primeros 7 meses del año, llegó el turno de las y los trabajadores estatales. ATE aprobó por amplia mayoría la oferta realizada por el Gobierno de la Provincia, por lo que su salario aumentará un 40% en tres tramos: 20% en el mes de marzo, 6% en mayo y 14% en julio.

Así lo explicó Viviana Marfil, secretaria general de ATE a nivel local: «Aceptamos la propuesta como insuficiente, pero logramos que en mayo exista una revisión según cómo vaya avanzando la inflación. Además, los compañeros auxiliares, que son los más atrasados, llegarán a un 47%. El resto de los trabajadores llegamos a un 40% pero con la paritaria abierta».

✅ El Consejo Directivo Provincial de ATE aprobó por amplia mayoría la propuesta paritaria#Paritarias #BuenosAires Toda la información en 👉 https://t.co/XTUdkPduKD pic.twitter.com/GEYawveiDU — ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) February 28, 2023

La dirigente reveló que «si la cuestión económica se dispara nos sentaremos automáticamente a discutir. El año pasado le ganamos a la inflación por unos 4 o 5 puntos. Este año debemos superar ese número, y por eso hay un monitoreo continuo. Los estatales debemos superar la inflación, y además recuperar algo de lo que venimos perdiendo anualmente».

Marfil aseguró que las negociaciones no tienen como único hilo conductor la negociación salarial, sino que además «hemos logrado el pase de muchísimos compañeros, muchos de los cuales son temporarios hace mas de 10 años en educación, salud, registro, niñez, etc. Tenemos el compromiso de llegar al pase de 6.000 compañeros. Hay una gran necesidad de cubrir cargos. Por ejemplo, en niñez éramos 150 laburantes y hoy no llegamos a los 40″.

«Nos plegaremos el próximo miércoles 8 de marzo al Paro Internacional de Mujeres» Viviana Marfil.