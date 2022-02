Verónica Bogliano, representante de la Subsecretaría de DDHH bonaerense

Comenzó ayer el juicio por la megacausa de la Zona 5 por delitos de lesa humanidad en todo el sur argentino. Se trata del más importante en la historia tanto bahiense como bonaerense, con 38 imputados, 334 víctimas y más de 220 testigos. Participan por parte de la querella la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la agrupación HIJOS Bahía Blanca y la Subsecretaría de DDHH de la Provincia.

Verónica Bogliano es representante de este último área del Estado bonaerense, y marcó que «es el primer juicio en el que ingresamos desde la Secretaría. Era una deuda del Ejecutivo provincial participar en este tipo de procesos«. Profundizó además que el rol del Gobierno provincial será el de brindar acompañamiento a las victimas a la hora de declarar, entendiendo lo traumática que puede resultar esa situación.

«Desde la Subsecretaría estamos en muchos juicios de lesa, pero a Bahía Blanca no habíamos llegado en gestiones anteriores, era una deuda pendiente. Queremos aportar nuestro granito de arena para este camino. Esta causa es la más grande de la Provincia de Buenos Aires hasta ahora en cuanto a delitos de lesa humanidad, y juzga hechos ocurridos en toda la zona sur de la Argentina» Verónica Bogliano, directora de Querellas y Crímenes de Lesa Humanidad de la Provincia.

Una de las preocupaciones de la querella es la generada por el concepto de «impunidad biológica«. Esto tiene que ver con que originalmente eran 52 los imputados, pero 12 fallecieron y otros 2 fueron declarados incompetentes para participar del proceso judicial. Sobre esto, marcaron la necesidad de otorgarle celeridad al juicio: «Venimos planteando que se pongan más audiencias desde el debate oral, es una causa muy extensa. Viene pasando que tanto imputados como victimas no lleguen al juicio. Las victimas no llegan al final del juicio para saber qué pasó con sus familiares. No sabemos cuánto puede durar, tenemos muchísimos testigos. Esperemos que dure lo menos posible».

Por último, la funcionaria destacó la labor realizada no solo por el Estado sino también por los distintos actores participantes de las audiencias. Marcó que «nos presentamos en la causa, trabajamos todos los días con todos los elementos, leemos los testimonios y preparamos las pruebas para cada caso. La fiscalía y la querella han hecho un trabajo excelente«.

«Hay dos bebes que nacieron en cautiverio en Bahía Blanca y hasta hoy no fueron encontrados. Es una búsqueda histórica de los organismos de DDHH» Verónica Bogliano.

Te podría interesar: