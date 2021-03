SUSANA MATILLA – FÚTBOL FEMENINO

Susana Matilla, referente en el fútbol femenino , quien le da nombre al certamen de verano, en reconocimiento a su trabajo en la disciplina, dialogó en Zona Futbolera y comentó sus sensaciones de la vuelta de la actividad a la Liga del Sur tras varios años de párate.

Su vinculo en el fútbol se dio a través de su hija, pero con el transcurrir del tiempo Susana supo que comenzaba una tarea ardua junto a las chicas de poder instalarse en el ámbito local “Me di cuenta inmediatamente que mi tarea iba a exceder mi representación en el nombre de Bella Vista, mi tarea iba a ser o fue una lucha por la permanencia del fútbol femenino, en un lugar como la Liga del Sur”

En el medio de esa lucha por la presencia del fútbol femenino en la sede local, las trabas desde la entidad madre se hacían más presente que nunca “Cada sábado era una incertidumbre saber si teníamos cancha para poder jugar el torneo, era una pelea constante. En 6 años que estuve como consejera debemos haber jugado como mucho 5 o 6 veces en una cancha oficial, a veces no teníamos ni las canchas auxiliares”. remarcó Matilla.

En lo que fue su reconocimiento en el partido inaugural del torneo de verano femenino, la ex consejera del Club Bella Vista quiso transmitirles a las jugadoras lo importante de la vuelta a la actividad tras 15 años de párate. “El contexto hoy es otro, no podemos retroceder, hoy las mujeres todo el tiempo vamos por más”.

También nos comentó lo vivido en aquellos momentos en la Liga donde prácticamente no les daban lugar, “Yo fui echada por el presidente Malet, por que no le gustaba los planteos que yo hacía. Fuimos una molestia durante 9 años, no tiene que volver a suceder”

Por último Mantilla dejó un mensaje claro, “El fútbol femenino hay que difundirlo, promocionarlo, militarlo en cada lugar y en cada espacio que se conozca”

Foto: La Nueva