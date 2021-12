Supernova Jazz Trío presenta «Tríptico» en el Teatro Municipal

El próximo domingo 12 de diciembre Supernova Jazz Trío presenta «Tríptico» su nuevo espectáculo musical. El grupo nació hace 10 años en Bahía Blanca y con una vasta experiencia en escenarios nacionales e internacionales llevará la propuesta al Teatro Municipal a partir de las 20.30 hs.

«Es un recorrido conceptual y temático a través de nuestros 10 años de vida y tres discos publicados, festejando el galardón que nos ha entregado el Concejo Deliberante de Reconocimiento Ciudadano a nuestra trayectoria artística», describió Fernando Balestra, pianista y director musical del grupo que además integran Fernando Tomassini en batería y percusión y Lisandro Diez en bajo y contrabajo.

«Vamos a estar tocando un tema de Astor Piazzolla, también hacemos música de películas, versionamos artistas de rock nacional e internacional. Charly Garcia, Spinetta, Nirvana, Radiohead, Pink FLoyd, Red Hot Chili Peppers, todo eso hace al repertorio de Supernova Jazz Trío que además trabaja sobre conceptos de la música eléctrica y sobre la música acústica de cámara», señaló Balestra y agregó que «somos un grupo que trabaja el jazz junto con otras músicas, no solo desde el aspecto rítmico si no desde el aspecto conceptual llevando el jazz a otras músicas. Es así que no solamente trabajamos con repertorio específicamente jazzístico».

El show cuenta con pantalla gigante una iluminación particular, «no es solamente un show musical» define el pianista, «es multimedial» y en este caso «lo completa la bailarina y coreógrafa Manuela Diez con danza en tres temas especialmente elegidos, en los cuales se complementa la idea conceptual del grupo a partir del movimiento».

Las entradas del espectáculo se pueden conseguir a través de la web del Teatro Municipal o en la boletería del teatro de 17 a 20 hs.