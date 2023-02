El día de ayer, el gobernador provincial Axel Kicillof visitó Sierra de la Ventana junto con una importante porción de su gabinete, en medio de una extensa agenda política y económica. Allí se reunió con empresarios turísticos, rurales e industriales; también con referentes y legisladores de la región, además de presentar importantes programas para la comarca.

Quien acompañó al mandatario fue Sergio Bordoni, intendente de Tornquist, quien destacó la gestión provincial en comunicación con Radio Urbana: «Axel Kicillof ha sido un gobernador de lujo para el distrito. Por ejemplo, hace un año tuvimos un corte de energía en Sierra de la Ventana, y después de pedirle una solución a la Provincia hoy ya está resuelto. Y no es solo eso, sino también en viviendas, cloacas, gas, muchas cosas para mejorar la vida de los tornquistenses».

«Esto se nota sobre todo desde la pandemia. Acá no teníamos terapia intensiva, no había oxígeno central ni tomógrafos. Hoy tenemos todo. Eso no se puede hacer con plata del distrito, eso se hace con aportes de la Provincia» Sergio Bordoni.