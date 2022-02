Hoy a partir de las 20 hs hasta la medianoche se realiza «La Noche de las Vacunas» en toda la provincia para que puedan vacunarse las personas que integren los grupos de vacunación libre.

El director asociado de Región Sanitaria I, Lauriano Alimenti, informó en Ahí Vamos que «serán más de 100 postas colocadas en lugares céntricos en toda la Provincia y la región. Sirve para aumentar la accesibilidad a las personas que en horarios tradicionales no hayan podido acceder. Además buscamos fomentar la vacunación para los y las jóvenes que necesiten iniciar o completar su esquema».

En Bahía Blanca estará funcionando la posta de vacunación de la Cooperativa Obrera, ubicada en Chiclana 627 y en Monte Hermoso funcionará en la costanera entre ambas peatonales céntricas (o en el Centro de Jubilados en caso de lluvia).

En este momento, acceden a la vacuna libre de primera y segunda dosis todas y todos los mayores de 3 años bonaerenses, de otras jurisdicciones y también extranjeras. A su vez, la tercera dosis es libre para para mayores de 50 años, personas inmunocomprometidas, trabajadores de salud, de seguridad y educación; y personas gestantes y que estén amamantando.

Además, Alimenti adelantó que «vamos a empezar a vacunar en algunas escuelas, articulando con el Ministerio de Educación. En los últimos meses vemos qué hay un aumento de la vacunación en jóvenes de 12 a 17, pero no completan el esquema, se ponen una sola dosis y esperan. Pedimos que teniendo por delante el inicio de clases se aumente la vacunación lo más posible».

En este sentido cabe destacar que el operativo de vacunación en escuelas se realizará a partir del lunes 7 de febrero en 30 establecimientos educativos locales que aplicarán la Triple Viral contemplada en el Calendario Obligatorio y vacunas contra Covid. El jefe de la Región 22 de Educación, Claudio Martini, explicó: «Se inicia el 7 de febrero a las 9 hs en la E.P N°3 de calle Terrada. Son dos escuelas por día durante todo febrero, una a la mañana y otra a la tarde, distribuidas en todos los barrios de la ciudad para que les quede cerca a los alumnos, docentes y no docentes que son todos aquellos que pueden vacunarse en las escuelas, no solo aquellos que pertenezcan a la institución si no que también todas las instituciones de la ciudad».

🏣 A partir de mañana, escuela por escuela, comenzará la inmunización del Calendario Nacional y del COVID. pic.twitter.com/8bipEUbpDA — Región Sanitaria 1° – SaludBA (@regsanuno) February 2, 2022

Con respecto al pase sanitario en la ciudad, esta semana se dieron dos manifestaciones contra su aplicación, una en la Terminal de Ómnibus durante la jornada del jueves y otra durante la tarde del jueves en la puerta del vacunatorio de Chiclana 627. En este sentido, Laureano Alimenti recalcó que «cómo intuíamos, la medida del pase sanitario se concreta paulatinamente y progresivamente. Tiene un proceso de legitimación con la comunidad. No coarta la libertad de nadie, sino que aumenta la vacunación, crea espacios saludables y respeta la decisión de las mayorías. Es una estrategia más de cuidados».