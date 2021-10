El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano, visitó la ciudad y se reunió con dirigentes políticos y con Andrea y Santiago Saccoccia para dialogar sobre el proyecto de Tolerancia Cero al volante.

Es importante que el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial venga a respaldar lo que venimos peleando por la tolerancia Cero en Bahía Blanca, indicó Saccoccia en comunicación con Total Normalidad.

Tras la reunión, que tuvo como objetivo principal impulsar la ordenanza de Alcohol Cero en nuestra ciudad, el funcionario nacional señaló que en el Partido de Bahía Blanca, entre el 2019 y el 2021 se registraron 33 siniestros viales fatales, los cuales además dejaron 42 víctimas fatales.

Pablo Carignano sostuvo en Ahí Vamos que la Ley Nacional solo tiene que ver con rutas nacionales. La regulación del tránsito en las ciudades es potestad de los concejos deliberantes.

En tal sentido, Saccoccia apuntó: «Se dejó en claro que los argumentos del oficialismo local para no tratar la ordenanza de alcohol cero son inverosímiles».

Cabe destacar que son varias la provincias de nuestro pasí en las que rige la Ley de Tolerancia Cero: Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, además de varias ciudades que se adhirieron a tal proyecto, entre las que se encuentran: Mar del Plata, Moreno, Tigre, Neuquén Posadas, Ushuaia y Río Grande.

«El alcohol al volante mata, no es una frase, está comprobado. Lo que uno lee como números, son vidas, son personas, no hay que especular, si tomaste alcohol no manejes porque tu atención disminuye», remarcó y señaló que más allá de aprobar la ordenanza, sería un gesto político de demostrar la voluntad de querer combatir un problema que tiene la ciudad, concluyó.

Por su parte, Gisela Ghigliani, Presidenta del Bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante local, desmintió que se trate de una medida electoralista e indicó que “llama la atención la nula voluntad política por parte de Cambiemos de debatir sobre el tema, siendo que se trata de un proyecto que ellos mismos presentaron, así como también la negativa por participar de este tipo de reuniones con funcionarios nacionales, tan enriquecedoras para todas las partes”.

De la reunión también participaron lxs concejalxs del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, Carlos Quiroga, y Pablo Rosenfelt; el Director provincial de fiscalización y control policial del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero y el referente del Frente Renovador, Fabián Lliteras.