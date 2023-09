Santiago Cenoz, productor de Hauda alimentos naturales

Santiago Cenoz, productor, pasó por Radio Urbana para contar sobre Hauda, su proyecto de alimentos naturales. Si bien Santiago es docente de primaria, siempre tuvo una pasión por la comida. «Me gusta comer, cocinar y agasajar con la comida».

Con Hauda, que significa “esto es” en vasco, produce pastas secas y alimentos deshidratados. «Surgió durante la pandemia. Un domingo me levanté con ganas de amasar pastas y se me ocurrió buscar quién hacía harina en Bahía. Encontré a Valeria y Mercedes que hacían su propia harina y ahí me puse más en contacto con lo agroecológico y el cuidado del ambiente. Les compré harina a ellas y me propusieron hacer pastas para vender».

A partir de su encuentro con Valeria y Mercedes, comenzó a conocer más productores y productoras bahienses de productos agroecológicos. Entre todos, organizaron las ferias de alimentos en el Parque Boronat. «A finales del 2020, empezamos a juntarnos dos veces por mes para ofrecer nuestros productos. Hay dulces, productos de salud, ropa, panificados. Son todos productores locales y es otra la conexión. Trabajar con el otro y cuidarnos es la idea de la feria».

Gracias al contacto con otros productores, el creador de Hauda supo de la existencia de las Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos (PUPAAs). Esta habilitación que brinda el gobierno bonaerense le permitió contar con un aval legal para vender alimentos producidos en su cocina. «Con la ayuda de otros, en este caso de la Provincia, vas creciendo. A partir de ahí te conectás con otros que están en otros puntos de la provincia, vas haciendo cursos y crecés».

Santiago Cenoz estará con sus pastas, como todos los meses, el sábado 9 en la Feria Agroecológica del Parque Boronat, de 10 a 13 hs. Además, realiza pedidos a domicilio a través de su instagram.