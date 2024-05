Rubén Sobrero, secretario General de la Unión Ferroviaria

Más de 90 personas resultaron heridas este pasado viernes en un incidente ferroviario ocurrido en el barrio porteño de Palermo. El mismo sucedió entre una formación de la línea San Martín y otro vehículo que se encontraba vacío al momento del impacto. Si bien la investigación judicial se encuentra en curso, el hecho llega luego de un fuerte proceso de desinversión y despidos en el sistema ferroviario en su conjunto por parte del Gobierno nacional.

Rubén «Pollo» Sobrero, secretario General de la Unión Ferroviaria seccional Gran Buenos Aires Oeste-Haedo del ferrocarril Sarmiento, explicó en comunicación con Radio Urbana que «Milei no tiene ningún problema en poner en riesgo la vida humana para poder reprivatizar las pocas líneas públicas que quedan en el sistema ferroviario. Hoy tenemos una red ferroviaria con el 70% de las líneas privadas, y el 30% estatales. En ese contexto, la situación que atravesamos los trabajadores ferroviarios es muy complicada. Estamos atravesando un contexto muy parecido a los ’90, donde los Trenes Argentinos despidieron a más de 1.000 personas, con el único objetivo de vaciar las empresas para luego reprivatizar las líneas estatales».

«La carga argentina es casi un 100% concesionada. El año pasado, solo en 365 días tuviste 435 descarrilos. La carga, que es la parte que da ganancias, está en manos de privados con salarios muy bajos. En FerroExpreso Pampeano están muy por debajo del 50% de lo que se cobra acá, FerroSur esta en situación similares, siendo un área totalmente rentable» Rubén Sobrero.

A su vez, el dirigente aseguró que Bahía Blanca es un ejemplo de esta situación: «Allí está FerroExpreso y FerroSur, con un sistema de pasajeros que no funciona cuando no es tan problemático arreglar ese tramo de vía para que la gente lo use. FerroExpreso Pampeano está haciendo pelota la vía y no te la arregla. Esto pasa en todo el país, los trabajadores de la línea venían avisando desde 2019 que un incidente de estas características como el de San Martín podía ocurrir. Es una desidia en el sistema ferroviario sostenida por todos los gobiernos. La parte privada del sistema ferroviario hace pelota todo a cambio de nada; no arreglan, se llevan el dinero y nos dejan el desastre».

Por último, Sobrero reveló que «llegó a nuestras manos un memorándum de la empresa Trenes Argentinos, donde queda de manifiesto la intención de reducir un del 30% del personal, despidiendo a 6.000 trabajadores. El objetivo que tienen desde el Gobierno nacional, dicho por Guillermo Francos y Martín Menem en medios nacionales, es volver a privatizar todo. Lo del Belgrano Cargas es un caso muy especial».