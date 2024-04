Genaro Leiva Chávez, representante del sindicato de la Fraternidad

Tras un año sin funcionar, el gremio de La Fraternidad, que representa a las y los trabajadores ferroviarios, confirmó que el Gobierno nacional no va a reanudar el servicio del tren de pasajeros para nuestra ciudad. Según detallaron, esto significa que llegarán en los próximos días los telegramas de despidos para más de 14 personas que se encargaban de sostenerlo.

Genaro Leiva Chávez, representante del sindicato a nivel local, afirmó que «en Bahía Blanca este problema del tren de pasajeros depende de Nación. El servicio que conecta a Constitución se encuentra suspendido y la situación de los compañeros es delicada, se nos informó que no volverá a llevarse adelante y estamos a la espera de lo qué pasará con cada trabajador. La realidad es que estamos a la espera de que las próximas semanas llegarán los telegramas de despidos. En los últimos días se habló de esto con directivos del sindicato».

«El conflicto fue salarial, esperamos haya sido equitativo a la inflación que veníamos teniendo. Hasta diciembre siempre se equiparó la inflación, a partir de ahí se ha dificultado, sobre todo lo que pertenece al Estado» Genaro Leiva Chávez.

En detalle, el sindicalista agregó que «serían 14 trabajadores de la parte de conducción, de los cuales estimamos que será despedida su totalidad o al menos la gran mayoría. Se está viendo la posibilidad de reubicarlos, pero el panorama es muy negativo. No hay una fecha precisa, se comunicó que puede ser en las próximas semanas o meses, pero desde el Gobierno no hay voluntad de reanudar el servicio ni de mantener a los trabajadores. Es parte de una política de recorte estatal de la cual Trenes Argentinos no quedó al margen. El sector de Ingeniero White es uno de los nodos más importante del país, nuestra playa de maniobras es de las más grandes incluso de Sudamérica».

A últimas horas de la jornada de ayer, el gremio de La Fraternidad levantó una medida de fuerza que tenía planeada para este miércoles. En ese sentido, Leiva Chávez marcó que «llegamos a un conflicto al no llegar a un acuerdo paritario la semana pasada. Se preveía una medida de fuerza para hoy, y ayer se nos informó que la situación se llegó a destrabar, por lo que la medida levantó. En el transcurso del día nos llegará el detalle de cómo se resolvió. Desde que cambió el Gobierno el Ministerio de Trabajo esta acéfalo, cuando fuimos a un paro no se nos convocó».