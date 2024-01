Ricardo Marino, intendente de Carmen de Patagones

El paro y la movilización impulsada por la CGT el día de ayer en rechazo al DNU y la Ley Ómnibus no solo tuvo un alto nivel de convocatoria en la ciudad, sino también impactó fuertemente en todo el sudoeste bonaerense. Tal es el caso del municipio de Carmen de Patagones, donde su intendente participó personalmente de la manifestación junto con los sindicatos.

Ricardo Marino, intendente de Patagones, aseguró que «la movilización fue muy buena, fue muchísima gente. Salimos a la calle sin problemas y en paz. Caminamos por el centro hasta el Municipio, hace mucho tiempo no se veía este tipo de movilización. Vengo del movimiento obrero, fui secretario general de la CGT local y de Empleados de Comercio, no dude un instante en acompañar. Vemos en peligro a los derechos conseguidos, y hoy debo estar acompañando a todos los que me acompañaron en su momento para llegar a donde estoy».

«Debe ser un esfuerzo en conjunto defender el tema de Zona Fría, algo que a Patagones le costó mucho obtener. Tenemos que defender todos los derechos obtenidos en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires» Ricardo Marino.

En ese sentido, justificó su participación al marcar que «nosotros vamos a defender nuestros derechos. Hoy tenemos las obras nacionales paradas; y en cuanto a las obras provinciales estamos tratando de ver cómo continúan. Hicimos el pedido a la Provincia para que se pongan en marcha porque tenemos mucha gente sin trabajo. Además, tanto el DNU como la Ley Ómnibus afectan a los trabajadores y a Carmen de Patagones, Así como también a la Patagonia en general. Hemos logrado importantes beneficios como descuentos en luz, gas, combustibles, leyes que benefician al campo y a los servicios. Todo esto está en riesgo porque todo indica que se derogaría la ley de Zona Fría».

¿Cómo afectaría particularmente la aprobación de ambas medidas en Patagones? Marino aseguró que «somos un Municipio un sector agrícola-ganadero, siempre nos hemos expresado en contra de las retenciones. Somos un distrito que puede ser perjudicado. Los sectores que responden al campo ya me solicitaron reuniones, porque todos sufriremos las consecuencias de que se aplique el DNU, no solo los trabajadores».