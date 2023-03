Ricardo Herrera, diputado nacional por el Frente de Todos

El día de ayer se llevó adelante la única sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, con dos temas principales que fueron aprobados: el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas y la creación del Plan de Pago de Deuda Previsional. Este último fue sancionado sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, con 134 votos afirmativos, 107 negativos y sin abstenciones. Según informaron, beneficiará a 800.000 argentinos y argentinas, y a más de 4.000 bahienses.

Ricardo Herrera es diputado nacional del Frente de Todos por La Rioja, y además es secretario de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja. En comunicación con Radio Urbana, afirmó que «ha sido un trabajo militante, en esto debo reconocer a todos los diputados del FdT que han aportado y puesto su compromiso al servicio de la sanción de esta ley. Hoy es un día más justo para muchos argentinos y argentinas, el Estado les ha otorgado una herramienta más para que accedan al derecho a jubilarse y tener una vida más digna».



En particular, el diputado detalló que «los requisitos de la ley exigen 60 años para la mujer y 65 para el varón para poder jubilarse. De ellos, mucha gente ha tenido inconvenientes para aportar, ha hecho tareas de trabajo en negro o ha aportado sin llegar a los 30 años de servicio. Ante esa deficiencia, esta ley brinda la posibilidad de compensar los años de aportes que falten, que luego serán descontados de la misma jubilación otorgada en hasta 120 cuotas«.

Además, Herrera resaltó que más allá de la jubilación, «los beneficios de PAMI son otorgados automáticamente una vez incluidos en esta ley. Es un tema central que va de la mano con una de las primeras decisiones políticas de este Gobierno: la cobertura gratuita de los medicamentos en la obra social de PAMI».

Por último, el legislador destacó que «mas del 97% de la población adulta esta cubierta por la seguridad social en la Argentina, cosa que no pasa en otros países del mundo. Argentina es el país con mayor cobertura de Latinoamérica, es un motivo de orgullo».

«La actitud de Juntos por el Cambio fue mezquina durante todo este tiempo, no solamente el día de ayer. Hemos quedado sin quórum en diciembre cuando esta ley fue llevada al recinto, y durante todo enero y febrero pusieron excusas para no venir a sancionarla. Sus fundamentos nos dieron tristeza, piensan que como Estado debemos dejar que las personas se salven solas. No es digno de un diputado legislar para unos pocos» Ricardo Herrera.