Reactivación turística: Post pandemia en una industria sin chimeneas

En una segunda mitad de año marcada por el levantamiento de distintas restricciones, los números empiezan a hablar por su cuenta: la economía se está moviendo a un ritmo promedio superior incluso a meses pre pandemia de 2019. El INDEC, que formula un estimador mensual de la actividad económica, arrojó que en los primeros 7 meses del año se llegó a un aumento del 10,5% en estos índices.

Y no es solo el INDEC. Aquí en Bahía Blanca, el Centro Regional de Estudios Económicos (CREEBBA) expresó a través de su director Gonzalo Semilla en comunicación con Radio Urbana que “en 2018 y 2019 tuvimos caída de actividad en torno al 2,5%. Luego llegó una caída del 10% el año pasado por el efecto de la pandemia. Este va a ser el primer año que se va a revertir ese dato, rondando un 7% de aumento de actividad económica en 2021”.

Pero no todas son buenas noticias. Si bien el promedio deja un saldo positivo, cuando desgranamos los distintos rubros que componen la actividad económica nos damos cuenta que este crecimiento está muy lejos de ser homogéneo. Es decir, mientras sectores como el automotriz, el de la construcción o el metalúrgico disfrutan de números récord, el turismo, la hotelería y la gastronomía todavía no logran despegarse de esa brutal caída marcada por el COVID-19.

Pero ¿cómo son las proyecciones teniendo en cuenta que la temporada de verano está al caer? Tomando los números arrojados por el fin de semana largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa destacó que se movilizaron 4.273.500 turistas, un 55% más que en la misma fecha de 2019. Y como dato crucial si de economía hablamos, éstos gastaron un total de 17.718,5 millones de pesos durante los 4 días.

En esta nota intentaremos repasar la situación turística y las políticas públicas implementadas para su incentivo, haciendo eje en las localidades cercanas que se dedican principalmente a este rubro económico.

Una región que vuelve a moverse

Sin necesidad de movernos demasiados kilómetros, encontramos en nuestra región diferentes destinos que tienen al turismo como principal actividad económica. Si bien el verano pasado hubo temporada, no alcanzó a equilibrar la fuerte caída generada por la pandemia. ¿Qué proyección hacen las localidades de cara a los próximos meses?

El pasado fin de semana largo funcionó como un puntapié inicial a lo que promete ser la tan esperada reactivación post pandémica. Así lo entendió también Franco Gentili, secretario de Turismo de Monte Hermoso, quien destacó que “fue un muy buen fin de semana, lo veníamos esperando ya viendo los números las semanas previas, como se iba completando la ocupación con las reservas hoteleras e inmobiliarias. El clima acompañó y vimos un Monte Hermoso colmado los 4 días, lo necesitábamos y nos vino muy bien”.

Y como era de esperarse, esto se tradujo en un muy esperado movimiento económico en todo el distrito. Gentili explicó que “el consumo fue muy bueno: Todos los comerciantes tuvieron en gastronomía al mediodía los paradores llenos durante los 4 días trabajando de buena manera. A la noche también se pudo ver mucho movimiento en el centro. Estamos muy contentos porque los comerciantes necesitaban esta bocanada de consumo. Acá tenemos un diálogo directo con la mayoría de los comerciantes, mucho de los cuales se quedaron sin mercadería por no esperaban tanta cantidad de gente”.

¿Cuánto falta entonces para volver a encontrarnos con un Monte Hermoso plagado de eventos masivos como otros años? Según Franco Gentili, no tanto: “La idea es hacer una temporada de verano prácticamente normal como siempre se vio. La temporada se va a inaugurar a partir de la fiesta de la cerveza, con food trucks y recitales. Vamos a aprovechar los espacios al aire libre, utilizando los recursos naturales que tenemos, pero vamos a volver a las actividades culturales y deportivas” dijo el secretario de Turismo.

Por suerte, desde el balneario no creen que este exitoso fin de semana sea la excepción, sino la demostración de la reactivación turística que se viene. Gentili aseguró que “este finde largo es un precedente de lo que será la temporada de verano, por lo que estamos con muchas expectativas porque la cantidad de turistas viene en aumento. Si todo sigue bien como lo venimos viendo sin dudas va a ser una de las mejores temporadas en el último tiempo, y tenemos que estar preparados”.

A pocos kilómetros, el otro gran destino costero es Pehuen-Có. Bernardo Amor, director de Turismo de Coronel Rosales, le puso números a la reactivación: “Hacia el fin de semana largo recibimos muchísimas reservas con anticipación, lo que permitió que el sector de alojamiento funcione más tranquilo y llegue a un 95% de ocupación de promedio durante los 4 días” celebró.

Esto rápidamente significó un importante movimiento para las distintas actividades económicas que se desarrollan en el distrito. Pehuen-Có abrió sus 11 restaurantes, organizó eventos con presencia cultural, gastronómica y de artesanos, y retomó con las visitas guiadas a la Reserva Natural.

Con una mayoría de turistas que habitualmente vienen de la región, el balneario también recibió visitas del resto de la Provincia, así como también familias que llegaron desde La Pampa. En promedio, 450 autos llegaron por hora durante el fin de semana. Amor señaló que se contabilizaron “22 mil arribos entre el jueves y lunes, contando aquellos que venían con fines de alojarse en establecimientos, excursionistas y propietarios».

Pero la región no se compone únicamente por una oferta relacionada a la costa y los balnearios, porque hacia el interior de la Provincia nos encontramos con Tornquist, en el corazón de la Sierra de la Ventana. Su secretario de Turismo, Gustavo Sandobal, nos dijo que “fue un fin de semana muy positivo,con ocupación del 100% en la comarca. En las localidades de Sierra y Villa la ocupación ya era del 100% 15 días antes, comparado con un 77% que tuvimos en 2019”.

En Tornquist la situación fue tan buena que se hizo imposible contener la demanda: “Tuvimos que derivar mucha gente que vino sin reserva a partidos vecinos como Suárez, Pringles o Pigüe, cosa que también nos pasó durante las vacaciones de invierno y el 9 de julio”.

Por suerte, Tornquist funciona como otro ejemplo donde la economía se dinamiza por la vuelta del turismo, que representa el 30% de la actividad de la comarca. Sandobal explicó que “por suerte para los rubros del sector se está trabajando muy bien. La ocupación promedio es de 4 a 7 noches de estadía desde principio de temporada, cosa que antes era de 1 a 3 noches. Estamos batiendo todos los récords en cuanto a estadísticas comparadas con 2019, se está dando una reactivación en todo lo que es la economía regional, se están generando nuevos puestos de trabajo”.

Todos estos números concluyen con buenos augurios para el verano. Sandobal mencionó que “venimos trabajando parejo durante todo el año, y esperamos que esta temporada va a ser igual o mejor que la del verano pasado, que siempre para nosotros fue una temporada intermedia”. Además, destacó que el verano pasado, en medio de la pandemia y sin vacunas disponibles, fue mejor que 2019: “Este año tuvimos ocupación récord del 84%, con picos de 100% en algunos fines de semana, comparado con un 70% de 2019. Por eso ya estamos preparando la temporada de verano que creemos será igual de buena” finalizó.

Un rubro que se mueve al ritmo del PreViaje

¿Qué se está haciendo desde el Estado para acompañar e incentivar esta reactivación? La red norteamericana de noticias Bloomberg destacó a través de un informe que “la industria del turismo en Argentina está floreciendo gracias a la ayuda de subsidios gubernamentales y a un número cada vez menor de casos de Covid”.

Argentina's tourism industry is flourishing thanks to the help of government subsidies and a declining number of Covid cases pic.twitter.com/btJJuW1Y34

