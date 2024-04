Ramiro Palleros, delegado del Hospital Italiano

Hace ya varias semanas se viene desarrollando en nuestra ciudad un importante conflicto entre las y los trabajadores de salud y las clínicas privadas locales. El mismo se originó porque los hospitales no reconocieron los aumentos salariales a los cuales el gremio había abordado en paritarias, siendo éstos homologados por el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo continúa esta cuestión?

Ramiro Palleros es delegado del Hospital Italiano, y detalló que «estamos en una situación de negociación permanente. Hoy hay una reunión en el Ministerio de Trabajo con la gerencia de los hospitales donde se va a hacer una nueva propuesta. Quedará ver qué nos dicen a nosotros y, asamblea mediante, si se aprueba la propuesta o no. La paritaria completa no se ha abonado en ningún hospital, solo el Privado del Sur y el Español arreglaron mediante asambleas soberanas. Los acuerdos fueron prácticamente los mismos, el tema es que estos aumentos nos sabemos si vienen al básico o si hablamos de porcentajes. En febrero debíamos cobrar un 30% al básico, y en marzo quedaba un 12,5%. De eso, seguimos cobrando el sueldo de diciembre».

«Entramos en un cuarto intermedio el viernes pasado hasta hoy por la propuesta que se va a hacer. Decidimos levantar la medida de fuerza, pero dependiendo lo que pase hoy, se hará una asamblea para aprobarla o no. Si se aprueba, se levanta la medida. En caso contrario nos juntaremos para plantear una nueva medida de fuerza entre los trabajadores» Ramiro Palleros.

El sindicalista detalló a su vez que «cada hospital es totalmente autónomo en cuanto al arreglo salarial. Para ciertas medidas se han alineado como forma de buscar solvencia. Todavía el Hospital Italiano no nos ofreció nada, la ultima oferta era un 10% ya acreditado y otro 10% el 20 de mayo. Eso fue rechazado en asamblea, y se esperaba una nueva propuesta que se presentará hoy. Lo que dicen las patronales es que el faltante solo se puede cubrir si aparece otro FESCAS por parte del Gobierno nacional, y la situación se complica porque las patronales no pueden hacerse cargo de las paritarias. Dicen también que no reciben los pagos de obras sociales en tiempo y forma, y que sus incrementos no fueron a la par de la inflación. Pero mientras tanto el sueldo no está completo».

Por último, Palleros opinó que «hoy quedamos muy olvidados, en pandemia éramos los esenciales y hoy tenemos un sueldo totalmente injusto para un empleado de salud. La comunicación con nuestro gremio no es la más fluida, como delegados estamos en pleno contacto con los delegados del Ministerio de Trabajo, pero a nuestro secretario General no lo vimos salir en defensa de los empleados de salud ante los dichos del presidente de la Asociación Médica, diciendo que los problemas de los hospitales pasan por el personal de salud que los desfinancia con las medidas de fuerzas. Ahí queda clara la diferencia que hay con la parte gremial».