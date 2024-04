Federico Donato, médico del Foro Popular de Salud

Profesionales de la salud bahienses nucleados dentro del Foro Popular de Salud expresaron su preocupación por la situación en las clínicas y hospitales privados de nuestra ciudad. El conflicto se desató cuando, a pesar de haber alcanzado un acuerdo en paritarias, los hospitales reconocieron no tener los fondos suficientes para abonar el 45% de aumento de los trabajadores de la sanidad. En el comunicado, el Foro apunta contra el Gobierno nacional por «desertar su rol como garante del derecho a la salud».

Federico Donato, médico cirujano vascular e integrante del Foro Popular de Salud, aseguró que «este conflicto es consecuencia de la política de salud a nivel nacional. Este Gobierno tiene por objetivo reducir el costo ciegamente, cuando la salud no se puede abordar desde el punto de vista netamente comercial. Los términos de mercado no se pueden aplicar en salud, porque muchos insumos no se pueden dejar de consumir: no se puede dejar de comprar el antihipertensivo porque la enfermedad crónica avanza, ni dejar de comprar un catéter de quimioterapia de calidad porque subió el precio. No podemos fallar a algo irreversible como una enfermedad, las reglas de mercado como nos las muestran en televisión no aplican a la salud«.

✍️ Comunicado del Foro Popular de Salud sobre la situación de las clínicas y hospitales de gestión privada de la ciudad: pic.twitter.com/rYjRVkrmK2 — Foro Popular de Salud Bahía Blanca (@ForoSaludBahia) April 14, 2024

El cirujano agregó que «es la misma estrategia aplicada en otros ámbitos de la sociedad, pero que tienen un impacto distinto cuando hablamos de salud. El transporte tiene la herramienta de aumentar el boleto para compensar el gasto en sueldos, pero en salud no se puede aplicar linealmente. O en tal caso, sucede un paro de colectivos como vimos la semana pasada en el AMBA. Todo esto es irreversible, pero las cirugías postergadas no lo son. Los reclamos son justos y es esperable que un trabajador reclame que se le aumente el salario, pero la plata tiene que salir de algún lado. Las clínicas no alcanzan a cubrir los costos de los medicamentos y los prestadores están empezando a reducir las prestaciones. ¿Cómo es que la obra social aumenta y no aumentan los sueldos? Hoy el Gobierno provincial está amortiguando el impacto de las políticas de orden nacional, evitando el colapso del sistema de salud en la Provincia».

Por último, Donato recordó que «el sistema ya viene dañado y sobrecargado en varios niveles. Cuando la situación se viene abajo, el que amortigua es el Estado como vimos en la pandemia. En ese sentido el sistema está obsesivamente partido, donde una parte busca la provisión de salud como derecho, y la otra solo busca el redito económico. Así será difícil que cuando las cosas salgan mal, no recaiga todo sobre el Estado. Si las clínicas no consiguen pagar los sueldos y se despide gente, la capacidad operativa de los privados se va a reducir y la gente caerá al sistema público, sobrecargándolo más. El sistema público amortigua la situación, pero no puede hacerlo infinitamente».