Paulo Mónaco, secretario gremial de SOSBA

La ciudad de Bahía Blanca se encuentra atravesando una importante crisis hídrica desde el pasado fin de semana, donde cerca del 60% de la población cuenta con un suministro deficiente o directamente no tiene servicio de agua en su domicilio. En ese contexto, un importante número de trabajadores se encuentra poniendo el cuerpo al plan de contingencia para atender a las personas necesitadas.

Paulo Mónaco es el secretario gremial del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), el cual nuclea a las y los trabajadores de ABSA. Planteó que «estamos pasando días de mucho calor que afectan de manera directa al servicio. Esto lo sufrimos nosotros también como trabajadores, porque padecemos la falta de agua al vivir en la misma ciudad. Hay que rescatar el sentido de pertenencia de los trabajadores de ABSA más allá de la crisis. Sabemos qué tipo de servicio pasa por nuestras manos, y al ver cómo afecta esto a los vecinos, muchos trabajan entre 12 y 16 horas en algunos casos. Esa es la responsabilidad que tienen los trabajadores de obras sanitarias».

«No creo que sea viable una municipalización del servicio, pero es algo para discutir más adelante. Hoy hay que avocarse a la crisis hídrica que es lo que nos compete en este momento. Debemos asegurar el agua potable a todos los bahienses» Paulo Mónaco.

A su vez, el sindicalista aclaró que «la responsabilidad de esta crisis no es de los trabajadores. Nosotros vivimos en la misma ciudad y padecemos lo mismo. En este caso no han sucedido agresiones a los trabajadores como sí pasó otros años. La ciudadanía entendió que ellos no tiene que ver con la falta de agua en Bahía Blanca».

Por último, Mónaco detalló que «hoy hay entre 5 y 6 cuadrillas trabajando en la ciudad. Está claro que no alcanza y necesitamos más, pero los trabajadores redoblan el esfuerzo para poder cubrir la crisis. Hoy tenemos que enforcarnos en ver cómo pasar esto de la mejor manera, y después nos sentaremos a hablar lo que se deba hablar sobre el servicio. Sí estamos necesitando cuadrillas externas de las empresas que brindan servicios para ABSA. Una vez que estén restauradas, tendremos una mejora notable».