Gustavo Trankels, titular del área de Obras Públicas municipal

El intendente comunal, Federico Susbielles, protagonizó ayer una conferencia de prensa en la cual apuntó fuertemente contra ABSA por la crisis hídrica que atraviesa la ciudad. Allí detalló que dos tercios de los bahienses tiene problemas con el suministro, e instó a la empresa a solucionar la situación en la brevedad. De caso contrario, abrió la posibilidad de municipalizar el servicio de agua.

Gustavo Trankels es el titular del área de Obras Públicas municipal, y remarcó en comunicación con Radio Urbana que «tenemos un servicio prestado por ABSA, que es la responsable, pero la actitud de Federico en la conferencia fue clara. La intención del Municipio es la de defender al usuario, por eso se le exige a ABSA que tome cartas en el asunto e invierta para abordar la situación critica. Pedimos la asistencia con camiones cisternas y aumentar las cuadrillas para solucionar los problemas. La nueva gestión de ABSA se está haciendo cargo del reclamo de la gente. Por otro lado hay una batería de obras neutralizadas y nuestro pedido es que se reactiven a la brevedad».

«ABSA en los últimos años no ha estado a la altura del servicio que debería brindar para la ciudad. Necesitamos que ponga los recursos humanos y económicos para solucionar el tema del agua, y no depender del clima para no sufrir el verano. Si no tiene los recursos necesarios, es imposible avanzar. Las nuevas autoridades han sido muy receptivas en cuanto al planteo» Gustavo Trankels.