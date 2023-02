Paula Molini, fiscal auxiliar en la Unidad de DDHH

En el día de ayer, y luego de la feria judicial, se reanudaron las audiencias del octavo juicio de lesa humanidad que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Denominada como ‘Megacausa Zona V’, es la más grande en cuanto a cantidad de testigos, víctimas e imputados.

Quien explicó en qué instancia se encuentra el juicio en este momento fue Paula Molini, fiscal auxiliar en la causa. Detalló que «ya declararon 129 de 293 testigos que propusimos desde la Fiscalía. Luego será el turno de los testigos de las defensas. Son alrededor de 60, teniendo en cuenta que son más de 10 defensores distintos por los 37 imputados. Una vez que finalice esta etapa, habrá una inspección ocular en el Batallón de Comunicaciones, siendo que muchas de las víctimas declararon haber sido retenidas allí. Para terminar con las audiencias testimoniales restan alrededor de 4 meses».

«248 de los 334 hechos que se analizan nunca habían sido juzgados anteriormente» Paula Molini.

📣 Los juicios son Orales y Públicos, y puede concurrir cualquier persona que así lo desee, con su DNI.

📣Las audiencias también se emiten de manera virtual por el canal de YouTube de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. https://t.co/4AFz9QdnBx — HIJOSBahiaBca (@HIJOSBahiaBca) February 7, 2023

Con la intención de acelerar la etapa vigente, la fiscalía propuso que «más de 50 testigos son sobreabundantes en relación a la prueba. No es que no sean importantes sus testimonios, sino que se le da prioridad a quienes aporten datos no escuchados todavía en las audiencias«.

¿Por qué es importante otorgarle una mayor celeridad al juicio? Molini destacó que «no solamente están falleciendo imputados, lo que lleva la imposibilidad de otorgarles una condena, sino que muchos testigos también fallecieron. Desde que comenzaron las audiencias el tribunal asumió un compromiso de sesiones todas las semanas, y hasta ahora se viene llevando adelante». Hasta ahora, 12 imputados fallecieron antes de que inicie el juicio, mientras que uno lo hizo durante el transcurso del mismo.

Por último, la fiscal recordó que las audiencias son de modalidad mixta entre la virtualidad y la presencialidad. Esto, si bien marca una clara diferencia con juicios anteriores, caracterizados por la cantidad de gente que participaba, también supone una cuestión positiva: «Las audiencias se transmiten en vivo por el canal de YouTube de la Subsecretaría provincial de DDHH. Hay un efecto de difusión, se cubre de otra forma. Las reproducciones suben muchísimo respecto de las personas que lo ven en vivo«.