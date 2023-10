Paola Ariente, concejala de Unión por la Patria

Luego del debate entre candidatos a intendentes el viernes pasado, quedó en evidencia el consenso generado en torno a la necesidad de modificar el Código de Planeamiento Urbano en nuestra ciudad. En ese sentido, Desde el Municipio habían prometido enviar el proyecto durante el 2022 -ya se había empezado a presentar en distintos colegios profesionales– pero un año y medio después no hay novedades en su tratamiento.

Paola Ariente es concejala de Unión por la Patria, y también participa en la Comisión Asesora de Planeamiento local. Detalló en comunicación con Radio Urbana que «nosotros mantuvimos junto con los Colegios Profesionales varias reuniones el año pasado. Fueron exposiciones de lineamientos o motivos sobre porqué era necesario modificar el Código de Planeamiento. Cuando se tomó la decisión de modificarlo se creó una expectativa superior a lo que realmente era; si bien es cierto que se necesita una modificación porque la ciudad ha cambiado, no hay que cambiar todo el Código».

«Mucho de lo que se quiere modificar involucra a los servicios públicos. Desde el Consejo Local de Hábitat trabajamos en cómo incluir a los barrios vulnerables en zonas de promoción social del hábitat, y así poder urbanizarlos» Paola Ariente.

La concejala marcó que «ese fue el inicio de la debacle de la discusión porque se corrió el foco. Lo que hace falta es una discusión mayor a la que nadie se ha atrevido, preguntarse qué vamos a priorizar de cara a las inversiones que se vienen. Diagnósticos ya hay, se necesita un plan rector de acá a los próximos años. En el 2019 se terminó un plan de acción Bahía Blanca-Rosales, trabajado durante 4 años junto con distintas organizaciones. Eso nunca se puso en funcionamiento, pero se hizo un diagnóstico sobre los déficits prioritarios de la ciudad a futuro: Agua, Usos del Suelo, y Movilidad y Transporte. Si las inversiones que se vienen van a traer la cantidad de mano de obra que se necesita, la vivienda va a ser uno de los mayores problemas que vamos a tener en nuestra ciudad«.

En el debate de candidatos a intendente, Nidia Moriano, representante del oficialismo local, dijo que antes del fin de mandato de Héctor Gay estaría aprobado el nuevo Código de Planeamiento en el Concejo Deliberante. ¿Es posible? «Es una locura pensar que se va a aprobar antes de fin de año, no se puede. No hubo el suficiente debate, los Colegios Profesionales hicieron cuestionamientos, no se sociabilizó, no lo trabajamos en la Comisión Asesora de Planeamiento. Lo que está escrito lo desconocemos. Trabajamos transversalmente, pero esto quedó en la nada porque lo que se debatió no quedó plasmado y se perdió».

En cuanto a los pasos necesarios para aceptar una modificación de este estilo, Ariente detalló que «hay que hacer una audiencia pública, hay que exponer los artículos que se van a modificar, es un procedimiento que no es solamente votarlo en el Consejo Deliberante. Después hay que convalidarlo en Provincia. Mi gran inquietud es que en diciembre nos encontremos con un Gobierno que no sepa qué hacer frente a la potencialidad que llegue a nuestra ciudad».