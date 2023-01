Pablo Gentili, coordinador de la ELAG

El día de ayer, una oleada de manifestantes bolsonaristas de ultraderecha tomaron el Palacio de la Presidencia, el Congreso y la sede de la Corte Suprema de Brasil. Luego del acontecimiento, el flamante presidente brasileño, Lula da Silva, decidió intervenir el Estado de Brasilia, y se comprometió a identificar y juzgar a los responsables.

Pablo Gentili es coordinador de la ELAG y docente de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, y detalló en comunicación con Radio Urbana que «es evidente que no ocurren actos vandálicos espontáneos cuando toman los tres poderes del Estado de forma simultánea».

Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite.

