Avanzan los trabajos en calle 14 de Julio, entre Newbery y Victorica. Los mismos incluyen extender la calzada a doce metros, y construir cordón a ambos lados, caminos peatonales y ciclovías. Más allá de la importancia de la obra para el sector, las y los vecinos expresaron su rechazo por la tala de los eucaliptos centenarios característicos de la zona, a contramano de lo que había adelantado Alejandro Meneses, secretario de Infraestructura municipal, el mes pasado en Radio Urbana.

Pablo Bianco, director de Espacios Públicos municipal, justificó la decisión de talarlos al plantear que «los eucaliptos son en general árboles muy viejos plantados como protección de estancias o para secar la zona del Parque de Mayo. Eso data de más de 100 años. El problema es que tiene ramas de 200 kilos a 30 metros de altura, y con vientos de 50 km/h es imposible que no se caiga una rama. No es un árbol apto para el ejido urbano. Cuando presentamos la obra había 100 árboles comprometidos, y de esos se logró bajar a 25, que es el número actual que se va a sacar«.

«La obra ya está licitada y en ejecución, se acabó la instancia participativa donde todavía se podía modificar el proyecto. No tuvimos ninguna queja formal en ese sentido. lo que se hizo con esta obra fue conservar 75 eucaliptos» Pablo Bianco.

El funcionario puntualizó en los inconvenientes que pueden generar los eucaliptos en la ciudad: «Si dejamos el árbol en un boulevard, en 6 años tenemos el pavimento levantado, son árboles que crecen de forma desmedida y es muy peligroso dejarlos. Es uno de los problemas que tenemos en los espacios públicos de Bahía Blanca, tenemos que tratar de ir cambiándolos. No podemos salir a sacar todos los eucaliptos de la ciudad porque generaría un impacto ecológico muy grande, por eso hay que sacarlos de esta forma, de a poco«.

Por último, Bianco se refirió a la participación de las y los vecinos en la traza del proyecto. Aseguró que «no son los vecinos de Patagonia, Millamapu o El Nacional quienes están en contra de la obra, están de acuerdo y trabajaron con nosotros durante 4 años en el diseño y el cuidado del arbolado. Se hicieron 4 talleres de participación ciudadana con todas las sociedades de fomento, quienes convocaron a los vecinos de sus barrios. Los vecinos que se quejan no participaron de las reuniones, en la última eran 6. Si uno no se compromete en las reuniones que impactan en la vida de un barrio, después no se pueden cambiar, ya tenemos los diseños firmados con los contratistas. Fueron 4 reuniones de participación ciudadana en estos 4 años».