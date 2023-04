Gustavo Trankels, titular del Distrito Nº19 de Vialidad Nacional

Desde el Distrito N°19 de Vialidad Nacional confirmaron que finalizó una importante etapa del proyecto de la autopista Paso Urbano: se colocó la última viga en los puentes que unirán las Rutas Nacionales 3 y 33. Esta obra es la más importante llevada adelante por el organismo en toda la región, ya que cuenta con 11 kilómetros de autopista con cuatro carriles, 11 puentes, 9 pasarelas peatonales y 1.500 luminarias.

Gustavo Trankels, titular del Distrito N°19 de Vialidad Nacional, aseguró en comunicación de Radio Urbana que «estamos contentos por este avance de obras, por haber montado la última viga del intercambiador que es un ícono para Bahía Blanca y la región. Hay distintos tipos de actividades, pero hoy trabajan en promedio unas 140 personas en la obra. En este caso llegaron maquinistas especializados en el manejo de grúas de gran porte, ya que hablamos de una maniobra realizada a unos 12 metros aproximadamente».

«Antes de llegar a esta etapa se corrieron poliductos que pertenecen al abastecimiento del polo petroquímico; corrimos caños de gas y de agua que tuvimos que despejar antes de hacer la fundación de la obra con pilotes de 18 metros de profundidad. Finalmente empezamos a colocar las más de 340 vigas montadas en el sector. Éstas cuentan con más de 37 metros de longitud y 50 toneladas de peso, dimensiones muy grandes que requirieron una tarea coordinada de grandes grúas con una precisión de relojería» Gustavo Trankels.

Se trata de la obra situada en el intercambiador conocido como “El Cholo”

¿Qué trabajos se están realizando en este momentos? Trankels destacó que hay tres tareas llevándose a cabo en simultáneo: «En este momento se está haciendo la carga de prelosas sobre la estructura, que se van colocando sobre el mismo sistema de vigas. Eso va a permitir que hagamos una estructura de hierro hormigonada, tarea que se realizará en los próximos 45 días. Por otro lado, otro frente de trabajo viene realizando la parte hidráulica sobre lo que era el Camino Sesquicentenario, facilitando el flujo de agua en continuo y por debajo de la autopista. Por último, otro frente trabaja sobre la intersección de las Rutas 33 y 35 en compactación de suelo para ganar altura y llegar a los accesos a los puentes».

En cuanto a los detalles particulares del proyecto, el funcionario afirmó que «son 11 kilómetros de autopista de doble mano con sus 11 puentes, a la vez que se van a construir 27 kilómetros de calles colectoras. Al ser una obra muy apretada sin mucho espacio para habilitarlo de una sola vez, lo que vamos a hacer es ir abriendo las calles colectoras. Se va a empezar a hormigonar durante mayo, empezando por algunos sectores de la Ruta 3, que van a ir siendo habilitadas al tránsito como desvíos para trabajar en esa zona. Todo esto se hace para realizar la menor cantidad de cortes posibles en el tráfico del sector».

Por último, la gran duda tiene que ver con la fecha de finalización de la obra en su totalidad. En ese sentido, Trankels admitió que «es difícil poner un plazo con exactitud a juzgar por todo lo que pasó hasta acá, luego de las modificaciones en la intersección de servicios del proyecto original, cosa que no estaba previsto. Si no suceden situaciones nuevas, cosa que es bastante común en obras de estas características, estimamos que en dos años debería estar culminada la autopista. No va a pasar que la obra esté habilitada de un día al otro, sino que iremos inaugurando colectoras e intercambiadores según los vayamos finalizando, despejando el tránsito en algunos cruces. Por ejemplo, estimamos que el intercambiador entre las Rutas 3 y 33 estará habilitado antes de fin de año».