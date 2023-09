Oriana Carranza, encargada del merendero Pequeños Gigantes

En el merendero Pequeños Gigantes del barrio Thompson asisten a 200 chicos cada semana. Cada martes y jueves sirven una copa de leche, acompañada de rosquitas o tortas fritas. Además, todos los sábados realizan una olla popular para alcanzar un plato de comida a las familias que se acercan. Sin embargo, la semana pasada tuvieron que suspender todas las actividades por falta de mercadería.

Oriana Carranza, encargada, conversó con Radio Urbana sobre la difícil situación que atraviesa el barrio y cómo impacta en el merendero. «Hay chicos que no tienen abrigo o zapatillas en buen estado».

Carranza explicó que Pequeños Gigantes cocina para los chicos gracias a las donaciones que recibe de vecinos de la ciudad ya que no cuentan con apoyo del Municipio. «De la Municipalidad nadie se acercó porque no estamos registrados. Cuando fui me dieron un formulario y era imposible llenarlo. No te explican lo que piden y no sabemos qué poner».

Lo que necesitan:

• Leche

• aceite

• azúcar

• chocolatada

• harina

• puré de tomate

• levadura y grasa

• fideos

• caldo

• masitas

• cosas de higiene

Quienes quieran colaborar con el merendero, pueden hacerlo al alias Oriana.mateo2016 o comunicarse con Oriana al 2914431135. También aceptan donaciones en Calle 1810 altura 563, esquina Italia, del Barrio Thompson.