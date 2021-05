“Ojalá Bahía Blanca vuelva a Fase 3, no nos podemos sumergir en la anarquía haciendo lo que a cada uno le parezca”

El Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco visitó el vacunatorio ubicado en la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad. Además estuvo en conexión con el Gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Presidente Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputadxs de la Nación, Sergio Massa y el Ministro de Salud de la provincia Daniel Gollan.

En el acto virtual anunciaron el hito de tres millones de vacunadxs en el territorio bonaerense. El Jefe de Gabinete Carlos Bianco dialogó en exclusiva con Radio Urbana: “Es un numero fantástico a pesar de que algnxs dicen que son pocas vacunas somos de los quince países que más ha recibido y vacunado en el mundo. En este primer hito vacunamos a todxs lxs trabajadorxs de salud, la grandísima mayoría de los mayores de 70 años y las personas entre 60 y 70 con una enfermedad de base, el 50% de docentes y el 30% de fuerzas de seguridad”.

MEDIDAS PRODUCTIVAS PARA LA PROVINCIA

Ante la consulta de si lanzarán nuevas políticas de gestión destinadas al área productiva, Bianco explicó que el Gobierno nacional implementó el REPRO II y que el Gobernador la semana pasada presentó medidas sociales: “Fomentarán las políticas del Ministerio de Desarrollo a la Comunidad como el Servicio Alimentario Escolar y las diversas medidas económica-productivas que lleva adelante la provincia, una es la amplísima moratoria presentada en la legislatura, donde los comerciantes y empresarios se pueden presentar, líneas de crédito subsidiadas. El banco Provincia fue el banco en Argentina que mas créditos dio el último año”.

Además de las medidas mencionadas esta semana el gobernador visitó Bahía Blanca con motivo de anuncios y novedades. Por un lado en el marco de la entrega de patrulleros para la Policía de la ciudad, Kicillof acompañado por el ministro de Seguridad Sergio Berni y el intendente Héctor Gay, entregó 60 patrulleros a la fuerza local, la última vez que se concretó una entrega similar fue en 2017 durante la gestión provincial de María Eugenia Vidal y la conducción del Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo quien entregó 25 móviles.

Asimismo el gobernador y el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos anunciaron un plan de obras hídricas cuyo esquema de ejecución se organiza en el corto, mediano y largo plazo en vistas de la crisis hídrica en Bahía Blanca.

“El gobierno anterior decidió no ejecutar un crédito con el CAF que yo había firmado siendo ministro de economía”. Un tercio de ese préstamo (150 millones de dólares) pudo ser recuperado por el gobierno provincial para financiar el 80% de las obras hoy anunciadas”, expresó el gobernador.

FASE 2 EN BAHÍA BLANCA

El Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, manifestó a Urbana su deseo de que Bahía Blanca vuelva a Fase 3, aunque aseguró que esto ocurrirá cuando se liberen camas y la cantidad de contagios bajen: “No me genera placer ni perversión poner mayores medidas en los distritos, sino que es para cuidar la vida de las personas”. Además remarcó que la provincia de Buenos Aires implementará las medidas restrictivas que anuncie Nación: “No nos podemos sumergir en la anarquía haciendo lo que a cada uno le parezca”.

Para garantizar el cuidado y reforzar el acatamiento a las normas relacionadas con el COVID-19, la jefatura de gabinete lanzó un sistema de multas a las personas que no respeten las restricciones sanitarias. El único problema, según explicó Bianco, es que “para implementar estas multas lo que tienen que hacer los municipios es adherir, tan simple como eso. Así los inspectores pueden hacer los informes que corresponden y emitir las multas”. Lamentablemente, nuestro intendente municipal no demostró la voluntad para que esto suceda en el territorio de Bahía Blanca. “Este no es el principal instrumento sino una herramienta más para que tomen consciencia aquellas personas que no entienden que estamos en una pandemia. No es la forma en la que preferimos trabajar, nos encantaría que se cumplan las normativas para evitar contagios y muertes” cerró Bianco.

Si bien Gay se mostró en apertura a lo dispuesto por el jefe de Gabinete provincial, no hay entusiasmo en reforzar las medidas de control y restricción dispuestas hace una semana. Incluso, sus funcionarios tampoco parecen alineados con la realidad sanitaria de Bahía Blanca, el propio secretario de Deportes Bernardo Stortoni declaró que su única función en este contexto es informar sobre las medidas regulatorias establecidas a nivel nacional y provincial pero no controlarlas.

VACUNAS

Además del hito celebrado, la provincia también anunció la incorporación de embarazadas o en período de amamantamiento con enfermedades de riesgo a los grupos priorizados para recibir la vacuna contra COVID, también personas con patologías como cirrosis, VIH y trasplantados/as.

Finalmente Carlos Bianco explicó que el presidente, Alberto Fernández anunció en el acto oficial el lanzamiento de un avión de Aerolíneas Argentinas a Moscú en busca de nuevas dosis. “No sabemos la cantidad, ni qué componente, pero si estamos muy contentos de que sigan viniendo vacunas a la provincia. Es importante seguir vacunando y reforzando en aquellos que ya recibieron la primera dosis”, declaró la autoridad.

En Bahía Blanca también avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus. Al día de hoy se colocaron 72.707 vacunas, de las cuales 65.150 pertenecen a la primera dosis.





