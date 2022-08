Natalia Martirena, coordinadora de los Organismos Artísticos del Sur

Foto: La Nueva

Desde los Organismos Artísticos del Sur (OAS) -espacio que integra a la Orquesta Sinfónica Provincial, el Ballet del Sur y el Coro Estable- lanzaron un comunicado aclarando la situación que se generó luego de que el director del Instituto Cultural municipal, José González Casali, criticara al Gobierno provincial tildándolo de abandonar a la cultura local. Los y las artistas marcaron que el funcionario se manejó de forma «claramente oportunista y con una buena carga de desmemoria«.

Sobre esto se refirió Natalia Martirena, coordinadora de los OAS, al decir que «lo de Casali tiene que ver con su forma de pensar la cultura y al trabajador de la cultura: no permite una distribución real de la voz, no se capitaliza su experiencia. El actual funcionario de cultura local nos viene a marcar a nosotros con algo que ya venimos trabajando y estamos al borde de solucionar».

«Nuestra única interlocutora directa es Florencia Saintout en La Plata, directora del Instituto Cultural provincial. Allí si hay una concepción de cultura clara» Natalia Martirena.

En líneas más generales, la artista afirmó que «como coordinadora de los OAS me encuentro con una situación de desalojo, desorden físico, simbólico e ideológico de lo que significa nuestra trayectoria en relación con el Teatro Municipal y la comunidad. Este problema estructural lleva mucho tiempo, empezó de los ’90 para acá».

Martirena denunció que el Municipio extravió parte del equipamiento vital para el desarrollo de las actividades de los OAS: durante la pandemia debieron mudarse a otros establecimientos ya que el Teatro Municipal se estaba reformando. El Ejecutivo, por falta de pago, todavía no pudo recuperar la totalidad de los mismos. Concluyó que «el patrimonio es provincial, y no se puede retener un material que no es privado. OAS no es solo un espacio provincial, sino que se construye con el Municipio. Ambas partes son responsables de la existencia de la institución, más allá del partido de ese momento».