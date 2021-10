El Consejo local de Niñez realizará un intercambio entre adolescentes y candidatxs a concejalxs. Será a partir de las 18hs y se transmitirá por el facebook del Consejo o podrá presenciarse en 11 de abril 445.

Hablamos con Natalia Giombi, Jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 e integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia Bahía Blanca: “Esta actividad nos sirve para visibilizar el Consejo Local de Niñez, que en este tiempo de pandemia no pudimos hacerlo. Los chicos quieren saber cuáles van a ser las políticas públicas sobre las cuales se va a legislar. El viernes organizamos con los chicos el esquema del intercambio, ellos redactaron las preguntas”.

Los partidos políticos que se medirán en la contienda del 14 de noviembre, confirmaron todos, excepto Juntos quienes ya manifestaron que no estarán. “Confirmaron todos menos JUNTOS, que nos contestaron que no participan de este tipo de actividades”, declaró Giombi. En 2019, el Consejo local de Niñez y Adolescencia había organizado un debate de candidatos a Intendente, y desde Juntos por el Cambio también decidieron no participar.

Desde el Consejo local de niñez y adolescencia, desde el 2018, vienen reclamando la declaración urgente de la emergencia en niñez, pero no han recibido acompañamiento del oficialismo local. “No se puede esperar para una respuesta del Ejecutivo, siempre lo decimos. La sociedad toda tiene corresponsabilidad. La falta no es solo de recursos económicos y políticas públicas sino también de recurso humano. Resulta muy emocionante trabajar con los chicos, te das cuenta que lo todo está perdido. Se los vio interesados en el medio ambiente o la situación de las escuelas”, explicó la Jueza de Responsabilidad Penal y Juvenil Nº2.