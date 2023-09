Mercedes Cohen, productora de Harina Trigo Limpio

Mercedes Cohen, parte del equipo de Harina Trigo Limpio, dialogó con Radio Urbana sobre su producción de harinas agroecológicas. «Harina Trigo Limpio nace cuando mi familia me propuso probar plantar trigo en el campo familiar. Lo tomé como un desafío porque me decían que no se podía producir sin agrotóxicos. Me encontré en diciembre de 2018 con 8 toneladas de trigo y decidí no venderlo a los exportadores porque iba a perder su cualidad agroecológica».

Una vez cosechada su primera producción de trigo, Cohen fue conociendo más personas con el objetivo de producir harina sin agrotóxicos. «En 2019, nos juntamos cinco personas y compramos el primer molino. Es una máquina donde vos metés el grano y lo va partiendo hasta que queda harina. Primero hacíamos 1 kilo por hora, 8 o 10 kilos por día. En la primera feria que fuimos nos quedamos sin producto. En seguida pudimos comprar otro molino». Los molinos de Harina Trigo Limpio también son de producción artesanal. «Es el único fabricante de Argentina que los hace a mano. Tarda 3 o 4 meses en hacerlo».

Gracias a la nueva maquinaria, actualmente pueden producir 25 kilos de harina por hora. y abastecer a los vecinos bahienses que se acercan a la Feria Agroecológica del Parque Boronat. «Me acuerdo de una vez que en la feria había cola y quedaban 3 paquetes de harina. La primera persona se quería llevar los 3 y tuvimos que pedirle que se lleve solo 1 y guardar los otros 2 para las siguientes personas». «Ahora tenemos organizada toda una red de Bahía para el sur. Tenemos muchísima cantidad de compradores de Neuquén y Río Negro».

Cohen comentó que «hay una red de harineros y harineras donde colaboramos entre todos y no hay competencia. Nos ponemos de acuerdo en cuestiones de precio. Conocés experiencias re diferentes, si bien todas las harinas son agroecológicas». En cuanto a la diferencia entre la blanca y la agroecológica, explicó que «cuando comprás la del supermercado, estás prácticamente comiendo engrudo. Le sacan la fibra, el salvado y todo lo nutritivo, queda el gluten. Eso se pega en el intestino y genera muchos problemas. La integral tiene todos los componentes del trigo».

La harina Trigo Limpio se puede encontrar en la Feria Agroecológica del Parque Boronat, a través del sitio o por sus vías de contacto trigolimpiobbca@gmail.com, 291 – 4607919.

