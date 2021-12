Hoy se celebra el día del trabajo social. Desde el Colegio de trabajadorxs sociales realizan un encuentro sobre el trabajo social en diversos ámbitos que finalizará hoy.

Hablamos con Marta Cimarosti Presidenta del Colegio de Trabajadorxs Sociales de Bahía Blanca:” Es un día especial para nuestro colectivo profesional ya que se celebra nuestro día y siempre tratamos de generar actividades de celebración y reflexión. «El Colegio viene acompañando hace más de 10 años el proceso de reapertura de la carrera de Trabajo Social, que tuvo un paso muy breve por la UNS. Es una de las cuestiones pendientes».

En el mes de octubre, el Colegio de Trabajadorxs sociales emitieron un informe donde evidenciaron la falta de políticas sociales por parte del municipio, además de la precarización que sufren. Dos meses después no han tenido novedades: “Las condiciones esenciales por las que se generó el pronunciamiento en el mes de octubre no se modificaron, persisten. Sin embargo hubo algunas cuestiones como la recomposición salarial, que si bien no llegó al piso mínimo ha mejorado. En el servicio local vemos una migración hacia otro sectores o bien la renuncia de un gran grupo de colegas, en un contexto donde conseguir trabajo no es sencillo”.