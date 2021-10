Trabajadores y trabajadoras sociales de la ciudad cuestionaron, a través de un documento la gestión municipal y, particularmente, al área de Políticas Sociales a cargo de Vanina González. Las principales críticas fueron la inadecuación en las condiciones de gestión y asistencia de la pobreza, y la precarización de las condiciones laborales de lxs trabajadorxs sociales.

Hablamos con Marta Cimarosti Presidenta del Colegio de Trabajadorxs Sociales Distrito Bahía Blanca :»Hace más de un año sostenemos espacios de trabajo y escucha con colegas de Bahía Blanca, relativo a sus condiciones de trabajo y complejizados en el contexto de pandemia. Resulta necesario que el Estado salga con políticas que compensen estas desigualdades».

Resulta necesario que el Estado salga con políticas que compensen estas desigualdades. Somos la cara visible de la gestion estatal ante la pobreza».

La presidenta del Colegio de Trabajadorxs Sociales explicó que intentaron generar espacios de diálogo con el municipio e instancias de reclamos pero no pudieron resolver en ningún sentido porque no hubo ninguna apertura: «Hay una profundización y se agudiza en las infancias empobrecidas y en las mujeres. Hay recursos y prestaciones insuficientes, que deben ser gestionadas por procesos burocráticos y tecnológicos que las familias no pueden atravesar».

Por último, Cimarosti analizó la precarización que sufren lxs trabajadorxs sociales :» Las colegas están contratadas de manera precarizada, con salario por debajo de la línea de pobreza, sin relación de dependencia, facturan como monotributistas».