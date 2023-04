María del Carmen González, representante legal del colegio La Asunción

Continúan los reclamos por el estado de la calle Rafael Obligado, transitada por miles de bahienses cada día. A las denuncias por parte de las y los vecinos de San Miguel y de Grünbein, ahora se suman desde el Colegio ‘La Asunción’. María del Carmen González, su representante legal, afirmó que «es una preocupación histórica. Hemos gestionado desde el 2007 todos los años haciendo reclamos en los distintos niveles, tanto con la Municipalidad como en Vialidad Nacional al ser una ruta que se transformó en calle. En otras oportunidades las Sociedades de Fomento se acercaron para hacer un reclamo conjunto, pero también venimos haciendo consultas particulares».

Las preocupaciones principales tienen que ver con que «el semáforo ha complicado las calles laterales, que además siempre están siempre llenas de agua, sea de lluvia o cloacas. Después de cada lluvia la calle se convierte en un camino de tierra por el barro que se junta. En total tenemos 810 alumnos entre todos los niveles; el turno mañana tiene una matrícula de 320, la mayor cantidad viene a la tarde. Por eso hay problemas serios en la entrada y la salida, que coincide con la hora en que la gente va o viene a trabajar. Con todos los barrios nuevos que se hicieron en la zona no se generaron nuevos caminos para descongestionar».

«A la hora que entramos a la escuela es la hora donde la gente se va a trabajar a la ciudad, y la ruta es un desmadre. Hemos tenido presencia de la Guardia Urbana en algún momento como sucede en otras escuelas del centro. Lo que pasa es que para cuando llegan a trabajar ya se descongestionó la ruta» María del Carmen.

A esto agregó que «los camiones que circulan obstruyen el tránsito y la gente se pone nerviosa, todos quieren llegar. A veces las intervenciones no se dialogan con la gente, por ejemplo no nos enteramos de la obra del badén que se hizo este verano; es muy grande y lo único que hizo fue correr el agua a unos metros más adelante».

Por su parte, González aseguró que «en su momento el Municipio nos dijo que no podía intervenir la ruta. Luego fuimos con Vialidad y nos dijeron que poner semáforos no era posible por ser ruta nacional, aunque ahora los hay». A pesar de esto, Gustavo Trankels, director del distrito 19 de Vialidad Nacional, fue consultado por esta situación específica y marcó que la calle Rafael Obligado es una avenida urbana, y que por lo tanto no corresponde a jurisdicción de la institución, sino del Municipio.