El día de hoy comienza la cursada del primer cuatrismestre en la Universidad Nacional del Sur. Siendo una de las instituciones más grandes con presencia en la ciudad, ofrece más de 60 carreras de grado sumado a tecnicaturas, diplomaturas y diversas capacitaciones.

Mariano Garrido, secretario general académico de la UNS, detalló que «estamos hablando de aproximadamente 35.000 alumnos, 360 docentes, 1.000 ayudantes y más de 500 no docentes que comienzan a movilizarse en este reinicio de clases. La mitad de los estudiantes vienen de la zona, Bahía Blanca nuclea una gran cantidad de estudiantes desde el sur, Rio Negro, Chubut, incluso de Tierra del Fuego. Es una universidad que por su prestigio y calidad educativa atrae muchos estudiantes. La Universidad no deja de crear nuevas carreras, con algunas están a la espera de la financiación del Ministerio y por eso no son abiertas todavía al alumnado».

«Buscamos crear carreras cortas que den salidas laborales rápidas, pero dependen de la apertura de cargos de la Secretaria de Educación. Hay mucha variedad de oferta tanto en ingenierías, como en las carreras más tradicionales como ciencias de la salud, tecnología, derecho, economía, etc» Mariano Garrido.

A su vez, Garrido se refirió a la implementación de distintas becas para el alumnado que también ofrece la universidad: «En este contexto económico se ha tratado por todos los medios posibles sostener la oferta de becas y subsidios a estudiantes, pero la situación presupuestaria es crítica. Estamos trabajando con un presupuesto de prórroga con valores establecidos en octubre de 2022. La UNS esta haciendo un gran esfuerzo en sostener las becas, pero es complicado. Hay subsidios económicos para quienes lo necesitan, hay residencias estudiantiles, el tema del boleto también fue parte de la agenda presupuestaria, hoy podemos tenerlo gratuito y financiado por la Provincia de Buenos Aires».

En ese sentido, Garrido afirmó que «como ya dijo el rector, tenemos fondos para funcionar hasta mitad de año, y después es un gran signo de pregunta. Vamos a tratar de tener la universidad abierta contra viento y marea, pero si no viene un refuerzo presupuestario desde Nación, no podremos pagar los servicios. Los sueldos vienen en una partida aparte, y tenemos una planta docente y no docente muy ordenada, no como otras universidades. En ese sentido el dinero está llegando, pero no para gastos de mantenimiento y otras cosas que también hacen a la vida universitaria de los estudiantes. Si los sueldos no se ajustan, la gente tampoco puede subsistir. Tiene que haber un reajuste en todo sentido».