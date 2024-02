Representantes de las farmacias locales advirtieron por una fuerte caída en el consumo, superior al 20% en enero. A su vez, informaron que más del 70% de quienes compran medicamentos en las farmacias son jubilados y jubiladas a través de PAMI. Teniendo en cuenta que el programa de gratuidad de los medicamentos para sus afiliados tiene vigencia únicamente hasta marzo, se avizora un panorama desolador.

María Rosa Buffa, presidenta de ‘La Norma Plá’ local, expresó que «la eliminación de este programa es sumamente preocupante por lo que ya vivimos en la época de Macri; que nos hicieran decidir como jubilados qué medicamentos tomar y cuáles abandonar porque no nos alcanzaba el dinero, o tomar la mitad de lo que nos recetaron. En ese momento, eso causó que 9.500 jubilados fallecieran por falta de medicación y cuidados. Muchos tenemos que reducir la alimentación. Es muy penoso y triste que se vuelva a repetir la historia, no tenemos memoria».

«Esta cobertura hacía que no nos preocupáramos en comprar medicamentos, y ahora lo vamos a perder por una política que no tiene empatía por los jubilados, la gente humilde, la gente que no tiene posibilidad de defenderse. Los jubilados somos la clase más golpeada por este Gobierno que no tiene sensibilidad y gobierna para los poderosos» María Rosa Buffa.

A su vez, la jubilada se refirió a la intención del Gobierno nacional de derogar la Ley de Movilidad Jubilatoria, algo que estaba incluido en la ‘Ley Ómnibus’: «Es una injusticia social, somos el sector mas golpeado siempre. No podemos defendernos como quienes están en actividad, es una gran impotencia. No se sabe cuál será la nueva formula, al parecer se ajustará a la inflación, pero se van a comer dos meses. En el Gobierno anterior había una intención de controlar eso con bonos para que no se pierda mucho poder adquisitivo, si bien no era lo que correspondía. Este Gobierno no, no sé cómo la gente no reacciona».