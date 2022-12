María Inés Pilatti Vergara, senadora del Frente de Todos

Este fin de semana se descubrió a través de una filtración de la aplicación de mensajería Telegram, que ciertos jueces federales, empresarios de la comunicación y funcionarios porteños compartían conversaciones con el fin de evitar que se conozca su visita a la mansión del magnate británico Joe Lewis en el Lago Escondido.

El Presidente Alberto Fernández decidió hacer uso de la cadena nacional, con el fin de romper con el blindaje impuesto justamente por los medios de comunicación implicados. Allí destacó que «espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, jueces, fiscales y funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes, es hora de que empiecen a rendir cuentas por sus conductas».

CADENA NACIONAL – Mensaje del Presidente de la Nación, Alberto Fernández (@alferdez).

https://t.co/mXynKn4OXE — Casa Rosada (@CasaRosada) December 5, 2022

María Inés Pilatti Vergara es senadora del Frente de Todos, además de secretaria de la Comisión de Derecho y Garantías en la Cámara Alta. En comunicación con Radio Urbana afirmó que «desde el Frente de Todos venimos denunciando estas maneras de operar de jueces, fiscales, medios y la oposición hace años, desde que arrancó el gobierno de Macri. Trabajan en tándem generando testigos falsos y pruebas inventadas para armar causas a quienes integramos gobiernos nacionales y populares, y tapar el accionar del Gobierno anterior. Lo vemos en Cristina Fernández en su máxima expresión, pero también en un montón de compañeros y compañeras».

La legisladora agregó que «conocer el contenido de estos chats te hiela la sangre, es como encontrarlos in fraganti. Cuando uno los lee se da cuenta como, con total desparpajo, planean hablar con la jueza de Bariloche donde cayó la denuncia de ese viaje a Lago Escondido para sugerirle a quién debe citar de testigo, qué preguntas hacer y cómo tratar el asunto hasta que se derive a Comodoro Py, donde está el nido de la corrupción. Ni hablar de la manera en la que hablan para apretar a los medios de comunicación«.

Por último, la senadora detalló que «el Consejo de la Magistratura está paralizado por la intromisión ilegal de la Corte Suprema de la Nación, y eso no es inocente. Hay denuncias hace meses en el Consejo de la Magistratura por el viaje a Lago Escondido, pero conseguimos quórum para reunirnos. Si funcionara el Consejo, ante la grosería de lo que se dio a conocer, yo no creo que los jueces que lo integran quieran quedar pegados con esta mugre. Hay un límite ético y moral, quienes no forman parte de esto tal vez quieran marcar la diferencia y empiecen a reconstruir el prestigio que la Justicia Federal perdió».