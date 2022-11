María de los Ángeles Rosón, abogada de los comerciantes del Mercado Municipal

El día de hoy se llevará adelante en la Secretaría de Gestión Urbana una importante reunión entre representantes del Ejecutivo y las y los comerciantes del Mercado Municipal, recientemente cerrado por un decreto del intendente Héctor Gay. La intención principal de la misma tiene que ver con el reclamo de que se les asegure un local en el Mercado una vez que terminen las obras correspondientes.

María de los Ángeles Rosón es abogada representante de 10 de los puesteros, y explicó que «el Mercado hoy sigue funcionando, sin embargo los comerciantes siguen con una situación de incertidumbre. El Municipio en primer momento se comprometió a ofrecerles locales en la zona del Mercado para mudarse transitoriamente y que puedan regresar con la obra terminada. Esto no ha sucedido, no se han ofrecido locales que cumplan con los requisitos de los comercios. No es un capricho de los puesteros».

¿Cuál es el punto clave? Rosón marcó que «el regreso al Mercado una vez que terminen las obras es el punto neurálgico. El Municipio se comprometió a dar un derecho de preferencia en una futura licitación. Eso no es asegurar el regreso. Entendemos que no se les está asegurando y es un punto central».

«El funcionario Tomás Marisco es el interlocutor, es quien ha dicho estar a cargo de estas decisiones. Esta sería la tercera reunión con él. Vamos con avances pero estamos trabados en puntos clave» María de los Ángeles Rosón.

La abogada enumeró algunos de los avances a los que han podido llegar luego de las consecuentes reuniones. Dijo que «hay obligaciones de las que se hará cargo el Municipio, cómo afrontar económicamente los traslados, ya que hay actividades que requieren el desarme de heladeras o elementos especiales. Se hacen cargo de la publicidad del local, y pedimos también la exención de tasas el período que estén por fuera del Mercado. También el pago del canon locativo, el Municipio ofreció los seis primeros meses, y luego el 50% los seis siguientes».

Mientras tanto, el Mercado sigue abierto, y Rosón entiende que «eso igualmente representa un sacrificio. Durante este tiempo, si bien están trabajando, siguen teniendo perjucios económicos muy grandes. Desde que se dictó el decreto han tenido mermas en sus ventas, no saben si reponer mercadería o no, están en una situación de incertidumbre, todo por una cuestión exagerada por parte del Municipio. Creemos que no había riesgo de vida y eso queda demostrado porque hoy los comerciantes siguen trabajando».