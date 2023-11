Marcelo Alonso, dueño de las estaciones Axión de Bahía Blanca

Luego de un fin de semana complicado en términos de suministro de combustibles en nuestro país, el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que en caso de no normalizarse esto para el martes no permitirá exportar para garantizar el producto de cara al mercado interno. ¿Qué sucede en las estaciones de servicio de Bahía Blanca?

Marcelo Alonso es dueño de las estaciones Axión de Bahía Blanca, tanto Rodovía como la ubicada en Alem y Perú. En comunicación con Radio Urbana, aseguró que «están complicadas las dos estaciones de servicio. La primer razón es un retraso en el precio, si mirás la inflación anualizada, el combustible se incrementó un 230% cuando la inflación fue del 300%. Cuando no tenés un buen precio de ventas tenés un escases del producto, quizás las petroleras prefieren exportar a vender al precio del mercado interno. Todas las variables están alteradas, hoy un litro de agua es más caro que un litro de agua, es una locura. En algún momento tenemos que sentarnos y sincerar el precio».

Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación. pic.twitter.com/5dqqXyBYBR

«Nosotros en la ruta ya estamos abasteciendo, y en Alem y Perú se va a normalizar durante el día. Combustible va a haber, no tiene sentido ponerse a cargar si ya tenés el tanque casi lleno. Nosotros no podemos responder a una demanda triplicada, no hay que entrar en la psicosis colectiva» Marcelo Alonso.