Manuel Aristaran, ingeniero en software

El intendente electo Federico Susbielles continúa anunciando los integrantes de su gabinete. En el día de hoy, nombró a Manuel Aristarán, desarrollador de software, y Leonardo Valente, economista, como encargado de servicios digitales del municipio y encargado de Innovación respectivamente.

Manuel Aristarán, graduado del Massachusetts Institute of Technology, dialogó con Radio Urbana sobre su expertise en el área digital y el nuevo desafío que encara en el municipio. «Toda la vida me dediqué a desarrollar programas. En 2010 desarrollé el sitio web Gasto público bahiense, que se me fue de las manos, cobró mucha relevancia. Me llevó a hacer una maestría en Estados Unidos con una beca e interesarme en el uso de tecnología en lo público».

Con su sitio, Aristarán fue parte del movimiento “gobierno abierto”, impulsado por Barack Obama. «Las computadoras facilitan la publicación de la información estatal para generar transparencia».

Sobre sus motivos para sumarse al equipo de trabajo de Susbielles, el ingeniero en software expresó: «confió en su capacidad de gestión. No hubiera aceptado el ofrecimiento de otra persona». Dentro del municipio, resaltó Aristarán, aportará: «experiencia de construcción de herramientas de software en el ámbito privado para llevarlo a lo público. Me interesa la construcción de herramientas para hacer trámites. Con la llegada de la tecnología de forma masiva, el Estado se ve obligado a brindar servicios de forma digital».