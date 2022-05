Este domingo el Museo del Puerto de Ing. White, presenta Centro Andaluz en la cocina, de la mano de las Amigas de la Asociación. Te invitan a disfrutar de distintas opciones como alfajorcitos de maicena y las MELOMAKARONAS, masitas griegas hechas por Mirta Vitakis que recuperó la receta en homenaje a su abuelo Nikólaos Vitakis, quien las comía en la isla de Quíos antes de la Segunda Guerra Mundial, según indicaron.

En Total Normalidad nos comunicados con Lucía Bianco Directora del Museo del Puerto de Ing. White: «Después de la pandemia nos volvimos a organizar para encontrarnos con los vecinos y vecinas».

Estamos retomando el contacto directo y es muy especial ese momento.

Además, explicó que el museo hace años piensa que las cocinas son parte de la historia. «Somos un museo municipal publico que trabaja con la historia y actividades que incluyen a la comunidad en sus trabajos».

Lucía Bianco Trabaja hace años en museos de la región sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, llevando adelante proyectos educativos, muestras, publicaciones y la programación de actividades comunitarias.

Para la directora del Museo, «lo más común es que las historias queden en silencio, que parezca que no tienen relevancia, lo mismo las prácticas que hay detrás, las pequeñas cosas cotidianas que parecen que no sean importantes, parece que ahí no se jugara la historia, la política o la economía y, tal vez es al revés. El museo propone que el mundo se juegue ahí«.

Por otra parte, contó: «El museo esta soñando en conjunto con las personas de la comunidad que se logre instalar una lancha de pesca artesanal. Ahora estamos articulando con el Municipio y el Consorcio del Puerto para recuperar la lancha».

La misma sufrió un deterioro definitivo y los vecinos y vecinas de White se propusieron instalar otra lancha con los restos del aguila blanca.