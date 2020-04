Lorena Ruiz licenciada en psicopedagogia

Cuarentena: encerradxs en sus casas, muchxs niñxs experimentan angustia y estrés, agravados por la imposición de tareas escolares que no logran dominar. Hablamos con Lorena Ruiz Lic. en Psicopedagogía sobre la situación que atraviesan, el papel de lxs adultos y los vínculos: “Para los adolescentes es un momento difícil, están encerrados todo el día con sus padres”

“Nos tenemos que adaptar nosotros a su realidad, ellos ahora tienen que ordenarse y eso no es fácil porque les pedimos que se preparen como si fuera el colegio. Habrá que flexibilizar algunas cosas y ponernos mas estrictos en otras”

Y agregó: “Respetar los espacios dentro de las posibilidades, validar las emociones ‘esto que te pasa es lógico que te pase’, uno cree que por manejarse por redes no necesitan contacto físico, pero lo necesitan y si no existe genera tristeza”

También destacó que “el quédate en casa es un discurso para la clases media, hay otros hogares donde no pasa lo mismo, no tienen Internet, no tienen datos móviles porque el dinero lo necesitan para sobrevivir”