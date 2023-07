Durante la semana se llevaron adelante sucesivas reuniones entre distintos actores de la comunidad educativa: autoridades, sindicatos, madres y padres autoconvocados pusieron en común sus reclamos, mientras estos últimos rechazan la cantidad de medidas de fuerza de los gremios docentes y auxiliares.

Lorena Misevich, presidenta del Consejo Escolar, reveló en comunicación con Radio Urbana que «la semana pasada estábamos en sesión cuando se presentaron los papas autoconvocados. No quedaron conformes y pedían respuesta de una autoridad mayor. La explicación de Alejandro Perrone, director provincial de consejos escolares, fue la misma que la nuestra. Dijo que desde su dirección no está la potestad de escribir una resolución; que tiene que venir desde el Ministerio de Educación o de las cámaras legislativas. Pedían una ley desde un lugar que no se puede hacerlo«.

En ese sentido, agregó que «en el día de la reunión estaban presentes los gremios docentes y auxiliares, y los papás pedían que se expidan con las medidas. Las autoridades gremiales explicaron que éstas se deciden por votación de los afiliados. Es un derecho constitucional que sus hijos estén en las escuelas. Siempre existe confrontación cuando alguien reclama algo de un lado que afecta al otro, pareciera que uno u otro son malos. Los papás pedían buscar otro tipo de medidas que no sea el paro».

Por otro lado, la docente habló sobre lo sucedido en el Instituto Avanza, ubicado en el edificio de la primera cuadra de Vieytes, donde dos jóvenes debieron ser hospitalizados tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono: «Hay revisión de los equipos de calefacción. Toda la planta baja tiene instalación nueva de gas, se han cambiado calefactores. Cuando llegaron los gasistas cerraron de forma hermética el aula y ninguno de los aparatos dio que tenia monóxido o gas dentro del aula«.

Por último, Misevich se refirió a la situación de infraestructura que atraviesa la Escuela Técnica N°3 en cuanto a su calefacción. Aseguró que allí «no hay una caldera sino seis. Se hizo toda la prueba de cañerías y limpieza de radiadores. Se esta viendo para cambiar y reponer dos calderas, no es fácil porque no se consiguen los respuestos. Hay papás autoconvocados con quienes fuimos y recorrimos la escuela».

«Aparentemente las chicas fueron asistidas y trasladadas al Hospital Municipal. Cerca de las 22 informaron al equipo directivo que no habían tenido contaminación por gas ni por monóxido. La obra integral de gas ya se hizo» Lorena Misevich.