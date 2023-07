Autoridades educativas, sindicatos, padres y madres se reunieron en el Consejo Escolar

En el marco del conflicto existente por la cantidad de medidas de fuerza principalmente de los sindicatos ATE (auxiliares) y SUTEBA (docentes), se llevó adelante el día de ayer en el Consejo Escolar una reunión entre padres y madres autoconvocados, sindicatos y autoridades educativas locales.

Florencia Urquiola es una de las madres autoconvocadas participante tanto de las manifestaciones como de la reunión, y mencionó en comunicación con Radio Urbana que «no tenía ninguna expectativa, el grupo de padres en general sentía que debía reunirse para obtener explicaciones de los auxiliares, escuchar la otra campana. Se dio en un marco de total tranquilidad, todos nos expresamos. Entendimos algunas cuestiones administrativas que habían fallado, por lo que muchos paros de ATE habían sido locales y no provinciales por fallas del Consejo Escolar, cosas administrativas. Eso se sumó a los paros provinciales y los de SUTEBA».

La madre aseguró también que mañana mantendrán una nueva reunión con autoridades provinciales: «Ahora estamos esperando que llegue Alejandro Perrone, director de consejos escolares, que va a poner un poco de orden. Hay un montón de problemas a nivel educacional, falta de insumos, infraestructura, calefacción. Hay muchos problemas en Bahía Blanca que uno a veces desconoce y ahora quedaron de manifiesto, no es solo la falta de clases».

«ATE puede realizar 600 paros en el año, el problema es que el Consejo Escolar tiene autorización del Ministerio de Educación para que esos días que haya paro gestionar la forma de realizar la limpieza, ya sea a través de una empresa privada o una cooperativa. Nosotros no vamos contra los paros de ATE» Florencia Urquiola.

Por su parte, Álvaro Urrutia es docente afiliado a SUTEBA, y pertenece a la lista Celeste, opositora en Bahía Blanca pero conducida por el oficialismo provincial de Roberto Baradel. Opinó sobre la conducción local del sindicato que «se llegó a una situación extrema, es lícito que las familias se expresen y hay que poner el oído, como sindicato es una preocupación que tenemos hace tiempo. SUTEBA Multicolor local solo tiene 3 distritos, donde extreman una de las principales medidas de lucha que tenemos que es el paro, es su única opción».

En ese sentido, agregó también que «nosotros como sindicato tenemos muchas herramientas, y acá en Bahía Blanca hace 20 años que esas instancias parecen diluidas, la única medida es el paro. Confrontan a docentes con las familias y la comunidad, lo que pone en riesgo a la herramienta sindical y a la educación pública. El año pasado hubo cerca de 50 paros, 5 de SUTEBA en solidaridad con ADUNS. Dejaron a los chicos sin clases para solidarizarse con otro sindicato. Hay que solidarizarse, pero sin necesidad de dejar vacía el aula, debe ser la última instancia«.

Por último, el docente afirmó que la conducción local tiene «posiciones muy rígidas, no sé cómo funciona su razonamiento. Los padres no tienen la obligación de estar al tanto de las lineas internas del sindicato, por lo que nosotros terminamos cayendo en la volteada. Si uno ve los medios la culpa es de Baradel, por eso sentimos la necesidad de diferenciarnos. Nuestros docentes que no quieren hacer la medida de fuerza terminan sufriendo en sus ámbitos de trabajo, por eso es importante respaldarlos y tomar posición».

«A las elecciones del gremio votan únicamente los afiliados, y hoy en día el número es bajo. Actualmente hay 1.000 afiliados, cuando en otro tiempo se supo tener hasta 3.000» Álvaro Urrutia.