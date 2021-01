Kicillof anunció la posibilidad de un nuevo acueducto hasta Punta Alta porque el problema del agua “es insostenible”

Este martes en Monte Hermoso se realizó la reunión presencial de intendentes con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien calificó a la situación del agua como “insostenible”. Así mismo, sostuvo que es una problematica que “se repite hace 40 años” y señaló que las promesas del anterior gobierno no solo no se cumplieron, sino “que había un préstamo que estaba destinado a la problemática del agua y que se habría cambiado el destino y aún no sabemos por qué”.

“Para el 2021/22 tenemos pensado un nuevo acueducto hasta Punta Alta; reparar los 13 kilómetros del acueducto del Dique Paso de las Piedras; y hacer una planta nueva en Sauce Chico para Médanos”, indicó.

“Mi respuesta para Bahía es que no se pueden resolver inmediatamente los problemas, pero está el compromiso de obtener los fondos para poder hacer las obras”, destacó.

Sobre la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus

Esta mañana en AhíVamos el Jefe comunal de Monte Hermoso, quien fue el anfitrión al ser elegida la localidad para realizar el enuentro. Alejandro Dichiara declaró: “En esta oportunidad, luego de la preocupación de la semana anterior, recibimos una leve baja en los casos. El gobernador estaba más tranquilo, atento porque los protocolos se sigan aplicando. La restricción nocturna fue una de las medidas que se reflejó en la baja de casos”.

Kicillof destacó que “veníamos con una duplicación de los contagios cada 15 días pero se tomaron medidas de forma articulada entre la Nación, la Provincia y los municipios que fueron efectivas y nos permitieron estabilizar los casos”.

Respecto a la temporada de verano expresó: “Hoy la Provincia de Buenos Aires es nuevamente el destino más elegido por los argentinos y las argentinas, y alcanza un 60% de lo que podía representar una temporada sin pandemia”.

Por otra parte, el jefe de Gabinete de Ministros del gobierno provincial Carlos Bianco, manifestó que Bahía Blanca no sufrió ningún retroceso y continuará en fase 4.

El Comité de Contingencia para el Coronavirus informó este miércoles por la mañana que se registraron 111 nuevos casos de COVID en Bahía Blanca.