Julián Moreno, presidente de APyMe Nacional

Dentro del paquete de medidas impulsado por el Gobierno nacional, tanto a través del DNU como de la Ley Ómnibus, se destaca la derogación de muchas regulaciones que tienen que ver con lo laboral. En este sentido, distintas organizaciones de trabajadores y empresas expresaron su más enérgico repudio.

Tal es el caso de la Asamblea de de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME); y su presidente Julián Moreno expresó en comunicación con Radio Urbana que «la mayor parte del sector PyME siente en común con los trabajadores, su capacidad de compra está relacionada a lo que vendemos. No podemos estar jamás del lado de la desregulación de los derechos laborales, esto ya lo hemos vivido recientemente. Queremos dejar en claro que para las PyMEs, la salud del sistema laboral y el entramando productivo es fundamental para subsistir y poder vender. Cuando el trabajador note los aumentos en consumos inelásticos como la luz, el alquiler, o el transporte publico, va a perder capacidad de compra y se van a cerrar empresas. Nuestro sector se opone lisa y llanamente al decreto y a la ley en el Congreso».

CONTUNDENTE RECHAZO A EXPRESIONES QUE ATACAN LOS DERECHOS LABORALES Y A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES PARA LAS PYMES, ATACAR A LOS TRABAJADORES ES “PEGARSE UN TIRO EN EL PIE” La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su contundente rechazo a las… — APYME (@APYME_INFO) January 15, 2024

«No tenemos que ser nosotros los que pongamos el techo salarial. Las paritarias deben arrancar desde lo público, desde el Estado. Esto tiene que estar coordinado con la CGT y los gremios. Tenemos que hacer que el sistema funcione armoniosamente, y ahí podremos las PyMEs aumentarle a nuestros trabajadores» Julián Moreno.

A su vez, agregó que «hacen falta reformas que consideren las distintas realidades, donde las cargas tributarias para las PyMEs no sean las mismas que para las grandes empresas. Además, el último índice de desempleo oficial es del 5,7%; las medidas de flexibilización anunciadas solo generan más desempleo. Nuestro mejor período, donde no nos preocupaba los costos laborales, fue en la época de la doble indemnización, donde el Gobierno de turno salió a defender el mercado interno para generar un clima armonioso entre los trabajadores y las PyMEs. Pensábamos en dónde poder invertir y no en echar más fácil a los trabajadores. Estamos lejos de las reformas laborales que propone el proyecto de ley«.

El dirigente se refirió también a un comunicado de la Oficina del Presidente, en la cual agradecen a una organización llamada Comité de PyMEs, Emprendedores y Productores (PEP), que casualmente fue creada un día antes de la publicación mencionada. Aseguró que «el PEP es un grupo de Whatsapp y una cuenta de Twitter que se generó ese día, no es una entidad que se registre en la Justicia. Nosotros venimos con 36 años representando al sector, como otras entidades, con historia y representación, y ninguna entidad está saliendo a defender estas medidas. Aquellas que sí lo hacen responden a empresarios beneficiados, pero no son la mayoría ni una representación formal. Aprovecharon al Presidente para utilizarlo políticamente».

«Para las PyMEs industriales todo tiene su costo, y con la devaluación se ha duplicado. Lo único que no se incrementó fue el salario de los trabajadores, que son nuestros clientes. El único escenario posible en este esquema es el cierre de la empresa. No hay forma de bajar precios cuando los costos se multiplican. La inflación que estamos sufriendo es descomunal, y eso también pone en riesgo severo la productividad de las PyMEs» Julián Moreno.